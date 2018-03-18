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Мединский вручил патриаршие медали РПЦ создателям храма в Троицке
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Мединский вручил патриаршие медали РПЦ создателям храма в Троицке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в воскресенье принял участие в церемонии вручения патриарших медалей РПЦ «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви» в храме Живоначальной Троицы в Троицке.
Памятные знаки вручили благотворителям, строителям, сотрудникам храма, а также художникам, которые занимались его росписью.
"Благодаря художникам завершили все к празднику Пасхи, получилось очень красиво. Самое главное, здесь очень много новомучеников, святых XX века, например икона священника Федора, который жил здесь неподалеку и был казнен в 1937 году, и многих других, занимавшихся сподвижничеством и пострадавших в XX веке за веру", — сказал Мединский журналистам.
Министр отметил, что на росписях храма изображены и люди науки, близкие к нам современники, «которые прошли через многие испытания и достигли необычайных высот». «Чтобы мы видели, что это не история тысячелетней давности. Добро можно делать сегодня, церковь и сегодня может всех объединять», — сказал Мединский.
Храм Живоначальной Троицы в Троицке открылся в 2017 году, чин его освящения совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Закладной камень на месте строительства собора был освящен в 2010 году. В ноябре 2015 года был создан попечительский совет храма, в июне 2016 года председателем совета стал Мединский.
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