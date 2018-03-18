«Это спасает от угасания»: хирург-пауэрлифтер ведёт необычный дневник на YouTube

«Будни хирурга» — это несколько серий в блоге на YouTube по 20 минут, сейчас дневник врача ещё только набирает популярность. В нём Руслан Эвилицио смешно рассказывает о долгих дежурствах, собирается с коллегами на операции и даже снимает их самостоятельно на GoPro, цепляя камеру на шапочку.

Настоящее имя Evilicio — Рустам Магомедов. Как рассказал врач корреспонденту НГС по переписке «ВКонтакте», он родом из небольшого города Буйнакск (республика Дагестан).

«После окончания школы я поступал в медицинский [университет] в городе Екатеринбург, но не сложилось — на бюджет не прошёл… На следующий год я поехал в Питер и там поступил в Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факультет. После интернатуры я работал в городе Сургут врачом-хирургом, в поликлинике и в стационаре», — объяснил Рустам.

В Петербурге врач жил 17 лет. Кроме профессии хирурга он успел освоить многое: фотографировал, профессионально занимался музыкой и спортом.

«Писал музыку, некоторые треки играли на радио «Рекорд», ещё играл во всех клубах Питера в качестве диджея, организовывал вечеринки.

Фотографией занимался тоже профессионально — на данный момент я фотографирую иногда для себя Спортом я занимаюсь с 5-го класса, я КМС по боксу, КМС по пауэрлифтингу. Тренируюсь уже не так, как раньше, но стараюсь всегда уделять время тренировкам, предпочитаю кроссфит», — отметил хирург.

В 2017 году врач вместе с женой и двухлетним сыном переехал в Новосибирск и устроился на работу в отделение неотложной хирургии в одной из новосибирских горбольниц (её номер он предпочёл не раскрывать).

«В Новосибирск я приехал сам, без приглашения. Выбор был прост — третий город России, вот и решил переехать. Новосибирск нравится, после Сургута тем более! Новосибирск мне напоминает местами Волгоград, местами Питер, Москву…» — рассказал Evilicio.

Сделать свой видеоблог Рустам мечтал давно, но долго не решался. После переезда в Сибирь он всё-таки начал снимать первые видеоролики.

«Как переехал и начал работать в Новосибирске, понял одно: мой блог — это то, что спасает меня от профессионального угасания. Вот из-за этого и решил запустить блог.

В первую очередь хочу показать зрителю простые будни хирурга, как они проводят время (не все, конечно, а именно в моем лице). Хирурга хочу показать таким, какой он есть.

Хочется ещё поделиться со зрителями информацией, знаниями, как себя вести, если появились симптомы хирургических заболеваний… Когда нужно бить тревогу, к какому врачу нужно обратиться, когда нужно вызвать скорую помощь. И так далее», — объяснил хирург-блогер.

По его словам, не все коллеги пока что знают про его блог. Некоторые, уже попавшие в кадр, привыкают к тому, что их постоянно снимают.

Рустам ещё находится в поиске — вполне возможно, что автор будет менять формат видеороликов в зависимости от собственных предпочтений и запросов аудитории. Сейчас он хочет сделать ролик про первое место работы в Сургуте — про это и будет следующий выпуск.

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