Жители Зеленограда, изъявившие желание проголосовать на дому, получили такую возможность

Жительница района Крюково Римма Тимофеевна Пронина голосовала на дому — ходить ей трудно, хотя в остальном она в отличной форме.

С 16 лет Римма Тимофеевна начала работать — сначала учительницей в младших классах, потом, когда ее семья вернулась из эвакуации, из Казани в Москву, некоторое время работала на заводе им. Горбунова. Затем Римма Тимофеевна все же вернулась к детям: начала работать там же, на заводе, но уже в заводском детском саду.

А когда в 1966 году приехала в Зеленоград, естественно, пошла по той же тропе: в детском саду № 455 работала воспитателем, затем заведующей. Уже выйдя на пенсию — с детьми работа хлопотная! — снова пошла работать, уже санитаркой. 54 года — общий трудовой стаж Риммы Тимофеевны! И всего несколько записей в трудовой книжке. Вот что значит верность делу!

И выборы — то же самое.

— Ваш выбор — обязательно проголосовать сегодня, почему?

— Я с 16 лет, как начала работать, конечно, была еще и агитатором, я же была комсомолкой. Всю жизнь и других агитировала пойти на выборы, и сама никогда не пропускала.

Вот и сейчас, даже не имея возможности лично прийти на участок, Римма Тимофеевна от своего права выбора не отказалась.

Две молодые представительницы избиркома в сопровождении стража закона (таков порядок!) принесли на дом урну для голосования, бюллетени, в установленном порядке ознакомили выборщицу с данными о кандидатах ("Да я их и так знаю", — прокомментировала Римма Тимофеевна), проследили, чтобы в объектив фотоаппарата не попала графа, которую заполнит избиратель, опечатали урну и отправились дальше — по другим избирателям-надомникам.

— Много ли голосует на дому? — поинтересовались мы.

— Да, много.

Старшее поколение, как всегда, активно!