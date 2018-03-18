Жители Зеленограда, изъявившие желание проголосовать на дому, получили такую возможность 

Жительница района Крюково Римма Тимофеевна Пронина голосовала на дому — ходить ей трудно, хотя в остальном она в отличной форме.
С 16 лет Римма Тимофеевна начала работать — сначала учительницей в младших классах, потом, когда ее семья вернулась из эвакуации, из Казани в Москву, некоторое время работала на заводе им. Горбунова. Затем Римма Тимофеевна все же вернулась к детям: начала работать там же, на заводе, но уже в заводском детском саду.
А когда в 1966 году приехала в Зеленоград, естественно, пошла по той же тропе: в детском саду № 455 работала воспитателем, затем заведующей. Уже выйдя на пенсию — с детьми работа хлопотная! — снова пошла работать, уже санитаркой. 54 года — общий трудовой стаж Риммы Тимофеевны! И всего несколько записей в трудовой книжке. Вот что значит верность делу!
И выборы — то же самое.
— Ваш выбор — обязательно проголосовать сегодня, почему?
— Я с 16 лет, как начала работать, конечно, была еще и агитатором, я же была комсомолкой. Всю жизнь и других агитировала пойти на выборы, и сама никогда не пропускала.
Вот и сейчас, даже не имея возможности лично прийти на участок, Римма Тимофеевна от своего права выбора не отказалась.
Две молодые представительницы избиркома в сопровождении стража закона (таков порядок!) принесли на дом урну для голосования, бюллетени, в установленном порядке ознакомили выборщицу с данными о кандидатах ("Да я их и так знаю", — прокомментировала Римма Тимофеевна), проследили, чтобы в объектив фотоаппарата не попала графа, которую заполнит избиратель, опечатали урну и отправились дальше — по другим избирателям-надомникам.
— Много ли голосует на дому? — поинтересовались мы.
— Да, много.
Старшее поколение, как всегда, активно!