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200 лет в профессии представители династии врачей по фамилии Путь
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200 лет в профессии представители династии врачей по фамилии Путь 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ими гордится московская медицина. А четверо из этой семьи — близнецы.
Видимо, существует особый — медицинский — ген, передающийся из поколения в поколение. Иначе почему вот уже два века члены этой семьи с упорством выбирают профессию врача и достигают в ней значительных высот? Можно попытаться объяснить феномен тем, что человек с рождения растет в окружении белых халатов, справочников и атласов, слышит разговоры на медицинские темы. Но один из представителей династии Владимир Путь уверен: настоящим медиком нужно родиться.
— Во всем мире во все времена ценились и будут цениться не просто династии, а кланы специалистов — реставраторов, педагогов, военных… К сожалению, в Союзе мало значения придавалось генетике. А еще имейте в виду, что лучше родителей детей никто не обучит, — считает он.
Мы беседуем с Владимиром Анатольевичем в клинике восстановительной стоматологии, которую создал его братблизнец — Сергей Путь.
Два брата похожи как две капли воды, и профессиональные достижения у обоих значительные. Сергей Анатольевич — кандидат медицинских наук, анестезиолог-реаниматолог, челюстно-лицевой хирург. Работал преподавателем кафедры Московской медицинской академии им. Сеченова, был заведующим отделением поликлиники № 71. Создал собственную клинику восстановительной стоматологии. Владимир — доктор медицинских наук, профессор.
Когда речь зашла о выборе профессии, оба брата решили надеть белые халаты. Владимир поступил на стоматологический факультет, а Сергей — на лечебный, выбрав специализацию анестезиолога-реаниматолога.
В лихие 90-е Сергей Анатольевич трудился в 50-й больнице. Ночные дежурства, пять-семь операций в сутки. И одновременно семья, дети… Брат предложил ему поработать в частной клинике. Сергей сделал стоматологический наркоз и понял, что ему нравится избавлять людей от стресса и боли. Закончил ординатуру по хирургической стоматологии и в 1997 году, через семь лет после окончания института, получил право работать стоматологом.
Сейчас в клинику, которую он основал, присылают самых сложных пациентов. Здесь творят чудеса — к примеру, с помощью кости ноги делают реконструкцию челюсти.
В случае с Сергеем Анатольевичем семейная предрасположенность в очередной раз дала о себе знать: родились двое сыновей-близнецов. Сережа-младший и Тарас, отслужив в армии, закончили медучилище и готовятся поступать в мединститут. Сергей уже два года трудится фельдшером на скорой: бабушкины гены дали о себе знать. Тарас приобретает опыт в профессии, ассистируя отцу.
У Владимира Анатольевича тоже двое детей. Дочь Софья пока не решила, какую профессию выберет. А 13-летний Арсений уже заявил — будет стоматологом, как папа.
— Смотрю на сына и радуюсь: он умеет работать не только головой, но и руками, как и должен настоящий стоматолог. Это дар, который дается от природы, — не сомневается Владимир Анатольевич.
Особенно Арсением гордится бабушка. Она предрекает внуку блестящее будущее в профессии.
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