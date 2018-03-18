За будущее своих детей проголосовали родители вологодских тройняшек Ольга и Александр Баланичевы

Сегодня у семьи Баланичевых особенная прогулка. Всей семьей с тремя колясками они направились школу № 12, на избирательный участок. Теперь особенно важно задуматься о стабильном будущем, поэтому голосовать на выборах президента решили обязательно.

«Нам небезразлично будущее Вологды и России и в целом. Наш выбор — это выбор будущего для наших детей, поэтому к нему нужно подойти серьезно», — поделилась мама тройняшек Ольга Баланичева.

Напомним, это единственная семья Вологды, где в прошлом году на свет появилась тройня. У Ольги и Александра подрастают три дочери — Анита, Алиса и Алина. 1 марта девочкам исполнился год. Стать свидетелем важного политического события им не удалось — пока родители голосовали, малышки спали на свежем воздухе.

Кстати, Баланичевы сейчас планируют новоселье. Как родители тройни они получили из городского бюджета выплату в полмиллиона рублей

— такую норму возобновили в областной столице по инициативе Мэра города Сергея Воропанова . Средства семья потратит на приобретение новой квартиры.

Также в школе № 12 развернулся счетный участок рейтингового голосования по проекту «Городская среда». Здесь вологжане могут поставить галочки за 3 из 25 общественных пространств, которые вошли в пятилетнюю программу ремонта. Территории, набравшие наибольшее количество голосов будут отремонтированы уже этим летом.

«У нас очень активные люди, пришло уже более 400 человек. Оставляя свой голос, вологжане получают купоны на скидки. Приходят семьями и по одному, взрослые и молодежь — все голосуют активно», — рассказала волонтер проекта «Городская среда» Екатерина Гараева.

Присоединится к активным вологжанам и проголосовать как на президентских выборах, так и на счетных участках «Городской среды» жители города могут с 8 до 20 часов. К этой минуте свой выбор сделали 50,48% избирателей.