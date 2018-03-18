Волгоградский священник: «Сначала обед, а потом— выборы»

Румяные плюшки и ароматные шашлыки, которые с самого утра продают на избирательных участках, стали испытанием для всех постящихся. О том, как верующим горожанам не прельститься на свежую выпечку по демократичным ценам, V1.ru спросил волгоградского священника.

— Кто сказал, что на избирательном участке нужно непременно есть? — рассуждает настоятель Казанского кафедрального собора отец Вячеслав Жебелев. — Может быть, стоило проявить инициативу и включить в меню постные блюда. Но все же я не вижу в этом серьезной проблемы.

Всем верующим горожанам, которые собрались на выборы, стоит заранее подкрепиться, уверен отец Вячеслав.

— Избирательный участок находится недалеко от дома, — продолжает настоятель Казанского кафедрального собора. — Те, кто придерживаются правил, могут пообедать дома и идти голосовать со спокойной душой. Я бы советовал не быть лицемерами и не кричать о меню на избирательных пунктах: во время Поста человек должен выглядеть торжественно и весело. Тем более, сегодня очень важный для нас день. Почти все священники проявили свою гражданскую позицию и сходили на выборы.

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