К гражданам, пожелавшим голосовать на дому, пришли члены избирательной комиссии

К гражданам 14 микрорайона, пожелавшим голосовать на дому, в соответствии с их заявлениями пришли члены избирательной комиссии №3181 Лариса Артемьева и Олег Штеле в сопровождении дружинника.

На дому голосовала Вера Александровна Крайнова. Ей 88 лет, она 46 лет проработала в Домодедовской больнице медсестрой кардиологического отделения.

— Ушла с работы только потому, что муж заболел, — сказала нам Вера Александровна. — А сейчас в такие морозы страшновато на улицу выходить. Но не проголосовать я не могла!

Людмила Александровна Юрченко, несмотря на болезнь, тоже захотела проголосовать. Она всю жизнь работала воспитателем в детском саду, но сейчас даже по квартире передвигается с трудом. Социальный работник предложила ей написать заявление о желании проголосовать на дому, и к ней тоже пришли члены комиссии с переносной урной.

— У меня ведь дети, внуки, даже правнучка недавно появилась, я переживаю за их будущее, и считаю важным проголосовать за того, кого хотела бы видеть руководителем государства, — подчеркнула Людмила Александровна.