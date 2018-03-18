В главной военно-морской гавани Балтийского флота шли голосовать целыми семьями

Например, старший боцман базового тральщика «Леонид Соболев» Владимир Умнов и его жена Елена прививают подрастающему поколению активную гражданскую позицию. В этой ячейке общества считают, что будущее страны зависит, в том числе, и от их голоса.

Владимир Умнов, житель Балтийска:

— Как военный, я выбираю верховного главнокомандующего, и всегда с собой мы берем детей. Чтобы они учились и знали, что это важно для нашей страны.

Андрей Смединский, житель Балтийска:

— Было желание прийти на выборы, проголосовать, сделать свой вклад в развитие будущего страны. Если человек не хочет видеть здоровую, крепкую Россию, то, конечно, он проваляется на диване, будет заниматься своими делами и всем остальным. Кто верит в будущее своей страны, кто хочет хорошего будущего для своих детей, обязательно придет на выборы и сделает свой выбор.