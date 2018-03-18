«Очумелые ручки»: как сделать дудку из морковки? 

Музыкальный мир не ограничивается одними волынками, гитарами да фортепиано. Есть и такие инструменты, которые делают из труб ПВХ и даже из моркови. Для музицирования также подходит сыр и колючая проволока. Умельцы постоянно изобретают что-то новое. К примеру, британец Сэм Баттл собрал электронный орган из синтезатора и говорящих игрушек, передает корреспондент «МИР 24» Екатерина Бакушина.
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Кастрюли, камни и даже сыр. Вы не знали? А на этом можно играть. Кстати, съедобные инструменты — одни их самых популярных. Из моркови, к примеру, получается хорошая свирель.
А вот музыканты из Вены создали настоящий овощной «оркестр». Баклажаны, тыква, лук-порей — все закупают на рынке. За инструментами приходится ходить несколько раз в неделю — овощи ведь быстро портятся.
Сыграть можно и на заборе. Такое увлечение у австралийца Джона Роуза. Он орудует скрипичным смычком по колючей проволоке. На слух — как саундтрек для фильма ужасов.
Однако есть самодельные инструменты и посложнее. К примеру, музыкальная шкатулка шведа Мартина Молина. Внутри — две тысячи металлических шариков. В конструкцию встроены виброфон, металлофон, барабан и бас-гитара. Чтобы сыграть мелодию, Мартин раскручивает маховик и дергает нужные рычаги.
Куда забавнее изобретение британца Сэма Баттла. Он собрал электронный орган из синтезатора и игрушек. Сэм нажимает на клавиши, а 44 зверюшки, соединенные с ними проводами, шевелят ушами и издают звуки.
Не отстают и российские музыканты: они могут сыграть на водопроводных трубах. Такой необычный трубофон по принципу фортепиано смастерил выпускник новосибирской консерватории Александр Шестаков. Вдохновило его выступление американской группы Blue Man Group.
«Изначально идея была делать не из пластика, но не получилось. Опытным путем я понял, что металл не будет гнуться — легкие сплавы, конечно, гнутся, но не так, как мне нужно. И трубы не звучат — появляется много призвуков некрасивых. А основная идея -чтобы он звучал очень круто, чисто, звонко», — говорит музыкант.
Сегодня Саша вместе со своей командой делают необарабанное шоу — и даже неплохо зарабатывают.
На необычном хобби зарабатывает и Федор Григорьев. Он играет на бутылофоне, самодельном инструменте из двух десятков бутылок. Со своим инструментом Федор путешествует по Петербургу — устраивает концерты на улицах и в кафе.
«Шесть лет назад я решил попробовать сделать такой инструмент, поскольку увидел, что это возможно. Увидел музыкантов, которые так же, как и я, играют на улице. И поскольку это оригинальный жанр, я подумал: а что если попробовать, может, больше зарабатывать буду», — говорит он.
В интернете полно роликов, как сделать самодельный инструмент. Возьмем самое простое — пластиковые бутылки. Для того чтобы сделать бутылкофон, понадобятся две пластиковые бутылки, ножницы и вода. Отрезаем донышко у маленькой бутылки, и горлышко — у большой. Наполняем ее водой и набираем в легкие побольше воздуха. Дуем.
Бутылкофон работает по принципу тромбона, то есть звуки он издает благодаря колебаниям воздуха.
Сделать что-то качественное не так просто, как кажется. А чтобы прославиться, сыграть можно на чем угодно. Главное — иметь не только «очумелые ручки», но и хороший вкус в сочетании с музыкальным слухом.
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