«Очумелые ручки»: как сделать дудку из морковки?

Музыкальный мир не ограничивается одними волынками, гитарами да фортепиано. Есть и такие инструменты, которые делают из труб ПВХ и даже из моркови. Для музицирования также подходит сыр и колючая проволока. Умельцы постоянно изобретают что-то новое. К примеру, британец Сэм Баттл собрал электронный орган из синтезатора и говорящих игрушек, передает корреспондент «МИР 24» Екатерина Бакушина.

Самые дорогие рок-пластинки

Рай для ушей, кошмар для кошелька

Кастрюли, камни и даже сыр. Вы не знали? А на этом можно играть. Кстати, съедобные инструменты — одни их самых популярных. Из моркови, к примеру, получается хорошая свирель.

А вот музыканты из Вены создали настоящий овощной «оркестр». Баклажаны, тыква, лук-порей — все закупают на рынке. За инструментами приходится ходить несколько раз в неделю — овощи ведь быстро портятся.

Сыграть можно и на заборе. Такое увлечение у австралийца Джона Роуза. Он орудует скрипичным смычком по колючей проволоке. На слух — как саундтрек для фильма ужасов.

Однако есть самодельные инструменты и посложнее. К примеру, музыкальная шкатулка шведа Мартина Молина. Внутри — две тысячи металлических шариков. В конструкцию встроены виброфон, металлофон, барабан и бас-гитара. Чтобы сыграть мелодию, Мартин раскручивает маховик и дергает нужные рычаги.

Куда забавнее изобретение британца Сэма Баттла. Он собрал электронный орган из синтезатора и игрушек. Сэм нажимает на клавиши, а 44 зверюшки, соединенные с ними проводами, шевелят ушами и издают звуки.

Не отстают и российские музыканты: они могут сыграть на водопроводных трубах. Такой необычный трубофон по принципу фортепиано смастерил выпускник новосибирской консерватории Александр Шестаков . Вдохновило его выступление американской группы Blue Man Group.

«Изначально идея была делать не из пластика, но не получилось. Опытным путем я понял, что металл не будет гнуться — легкие сплавы, конечно, гнутся, но не так, как мне нужно. И трубы не звучат — появляется много призвуков некрасивых. А основная идея -чтобы он звучал очень круто, чисто, звонко», — говорит музыкант.

Сегодня Саша вместе со своей командой делают необарабанное шоу — и даже неплохо зарабатывают.

На необычном хобби зарабатывает и Федор Григорьев . Он играет на бутылофоне, самодельном инструменте из двух десятков бутылок. Со своим инструментом Федор путешествует по Петербургу — устраивает концерты на улицах и в кафе.

«Шесть лет назад я решил попробовать сделать такой инструмент, поскольку увидел, что это возможно. Увидел музыкантов, которые так же, как и я, играют на улице. И поскольку это оригинальный жанр, я подумал: а что если попробовать, может, больше зарабатывать буду», — говорит он.

В интернете полно роликов, как сделать самодельный инструмент. Возьмем самое простое — пластиковые бутылки. Для того чтобы сделать бутылкофон, понадобятся две пластиковые бутылки, ножницы и вода. Отрезаем донышко у маленькой бутылки, и горлышко — у большой. Наполняем ее водой и набираем в легкие побольше воздуха. Дуем.

Бутылкофон работает по принципу тромбона, то есть звуки он издает благодаря колебаниям воздуха.

Сделать что-то качественное не так просто, как кажется. А чтобы прославиться, сыграть можно на чем угодно. Главное — иметь не только «очумелые ручки», но и хороший вкус в сочетании с музыкальным слухом.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM