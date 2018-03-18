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В Ноябрьске музейщики приглашают шуметь, валять, лепить. Творить!
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В Ноябрьске музейщики приглашают шуметь, валять, лепить. Творить! 

Красный Север 19 часов назад
Фото: Красный Север
В МРЦ можно не только проголосовать, но и поучаствовать в творческих мастерских.
— Мы пришли проголосовать на свой участок, увидели, что рядом в зале ребятня мастерит всякие поделки, решили посмотреть, да и остались, — говорит Олег Задубный. — Сыновья присмотрели барабанную установку, теперь от нее не оттащишь.
Творческие мастерские, которые развернулись в МРЦ, проходят в рамках концепт-проекта «Здравствуй, Ноябрьск!». Здесь можно полепить из глины, сделать изделие из валеной шерсти или неповторимую куклу.
— Наши площадки называются «Давай творить!», — рассказала директор МРЦ Алла Семенченко. — Многие родители оставляют ребятню в игровой зоне пока сами голосуют, а дети в это время открывают новые направления в искусстве. После к ним присоединяются родители, им тоже интересно отвлечься, отдохнуть, вместе с ребятами провести время. Я уверена, некоторые из тех, кто сегодня побывал на нашем празднике творчества, позже запишутся в музейные клубы и будут приходить заниматься.
Творческие площадки в МРЦ будут работать до 20.00.
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