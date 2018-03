«Бешеный отрыв»: Павел Воля исполнил давнюю мечту Ляйсан Утяшевой

Павел Воля получил невероятные эмоции на концерте легендарной группы The Prodigy и решил поделиться впечатлениями со своими подписчиками. Поход на мероприятие был подарком для любимой жены Павла, которая с детства мечтала увидеть живое выступление этих музыкантов.

На дня в Москве в концертном зале Adrenaline Stadium выступил известный британский популярный коллектив The Prodigy. В зале собралось около 8 тысяч человек, среди которых были совершенно разные люди, но всех их объединяла любовь к культовой группе. Одними из зрителей концерта были шоумен Павел Воля и его жена, спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Как оказалось, супруги еще со школьных времен фанатеют от The Prodigy.

«Вчера был на The Prodigy. Сегодня всё болит. Прыгал, орал, впал в детство. Моя супруга тоже! Незнакомые люди дарили мне майки со словами: «Переоденься в сухое!» Мы все прыгали и обнимались. Несколько тысяч человек. В основном, как я, престарелые продиджисты, которые вспомнили себя на школьной дискотеке. Отрыв. Бешеный. Короче, это был концерт, на котором я не рискнул спускаться с балкона на танцпол. Там был, вообще ад! Спасибо, The Prodigy», — поделился Павел. Поклонники телеведущего порадовались за своего любимца и отметили, что концерты The Prodigy всегда наполнены мощной энергетикой и драйвом. Те, кому еще не довелось побывать на их концерте, мечтают об этом.

«В Екатеринбурге были в прошлом году, эмоции все ещё в голове» «Зарядилась даже от просмотра видео. Мурашки по коже!» «Дааа, сколько лет не слышала! А ведь затирали до дыр!» «Как тебе повезло! Завидую белой завистью!» Поделилась впечатлениями и Ляйсан Утяшева. Оказалось, что она с 12 лет мечтала попасть на концерт The Prodigy. «Проснулась, не чувствуя ног! Что это было вчера? Концерт The Prodigy — это лучшая 2-часовая тренировка кардио, караоке, изгнание бесов, машина времени и так далее. Спасибо, Паша, мечта 12-летней Ляси исполнена!» — написала Ляйсан.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты уже 6 лет и воспитывают двоих детей: 4-летнего Роберта и 2-летнюю Софию. Несмотря на длительный срок отношений, между супругами не угасли любовь и романтика. Кстати, недавно Утяшева показала фотографию их пары в стиле ретро, которую сделал сын Роберт.