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Бездомные псы растерзали беспомощных кур в Ворошиловском районе Волгограда
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Бездомные псы растерзали беспомощных кур в Ворошиловском районе Волгограда 

v1.ru 18 часов назад
Фото: v1.ru
В Ворошиловском районе Волгограда 16 марта на улице Ставропольской две бездомные собаки ворвались во двор частного дома и растерзали беспомощных кур. На силу хозяевам дома, рядом с которым находится школа и детский сад, удалось отбиться от свирепых псов.
— Две собаки — одна огромная черная больше овчарки и втора поменьше — забежали в наш двор и накинулись на собак, — рассказала V1.ru хозяйка дома по имени Светлана. — Услышав заливистый лай нашего пса, который сидит на цепи во дворе и шум, который подняли куры, мы выглянули в окно. Труп одной из куриц к этому моменту уже находился в сугробе лапами вверх. Одна собака терзала курицу, другая гоняла по двору остальных птиц. Я открыла окно и стала кричать «фу». Муж тут же выскочил на улицу с лопатой.
Испугавшись мужчину, черный пес, по словам женщины, перемахнул через забор и удрал. Вторую собаку выгнали в калитку.
— Страшно за детей, — признается Светлана. — Тут каждый день бегают собаки размером со слонят, агрессивные, голодные, неадекватные. Они сбиваются в стаи, бросаются на людей. Очень часто эти своры замечаю на улицах Ставропольской, Чебоксарской, Саши Филиппова, Ардатовской, Читинской. А наш дом находится рядом со школой № 14 и садиком № 25. Тут столько детей каждый день! Страшно.
По словам женщины, и сами жители перечисленных улиц, и руководители школы и садика не раз обращались в обслуживающие организации с просьбой отловить псов.
— Но у них на это вроде как «денег нет», — говорит женщина.
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