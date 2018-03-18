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Гости из Конго, Ганы, Индонезии, Польши и Сербии побывали на избирательных участках
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Гости из Конго, Ганы, Индонезии, Польши и Сербии побывали на избирательных участках 

Волга Ньюс 17 часов назад
В Лицее авиационного профиля активисты встретились с артистами театра юного зрителя «СамАрт». Они узнали много интересного о знаменитых спектаклях театра, о его зарубежных гастролях и творческом закулисье.
В школе № 48 иностранные делегаты побывали на концерте школьных коллективов и остались в восторге от творческих способностей юных певцов и танцоров. Кроме того, стали свидетелями показательных выступлений молодых тхэквондистов.
Следующем в списке посещений значилась областная библиотека. Здесь иностранные гости приняли участие во встрече известного композитора Марка Левянта с поклонниками его творчества и посетили концерт.
Кроме творческих встреч и знакомства с русской культурой, участники форума смогли понаблюдать за ходом голосования. Молодые люди не имеют официального статуса наблюдателей, но избирательный процесс представляет для них интерес как неотъемлемая часть социальной жизни страны.
Так, по словам Абдул-Манафа Рабиу из Ганы, в своей стране он является членом избирательной комиссии. Поэтому ход избирательного процесса, организация голосования представляют для него практический интерес.
Никола Скрдич из Сербии, в свою очередь, рассказал, что ему наиболее интересны аспекты, связанные с выстраиванием взаимодействия со студентами, молодежью: как в части образовательного направления, так и с точки зрения избирательного процесса. По мнению молодого человека, студенты являются активной частью общества, которой интересна, в том числе и политика.
"Поэтому не нужно бояться разговора о том, что студенты участвуют в политической жизни", — считает Никола Скрдич. На его взгляд, именно молодежная политика в среднесрочной перспективе как раз формирует будущее страны.
Виктор Марек Савицки из Польши в свою очередь выразил восхищение тем, что в России день выборов превратился в настоящий праздник. «У нас в Польше выборы — это просто выборы, — сказал Виктор Марек Савицки. — А здесь столько людей на избирательных участках, везде песни, концерты, сладкие угощения. Это так здорово!»
После своего выступления Марк Левянт рассказал, что с удовольствием откликнулся на предложение встретиться со зрителями.
"Хочется, что в этот день люди радовались, чтобы у них было хорошее настроение, надежда. А музыка дает эту надежду", — поделился своим мнением композитор.
Вечером иностранная делегация побывает на площади Куйбышева, где пройдет торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Завтра делегаты форума «Россия — страна возможностей» завершат визит в Самару. В планах — посещение Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа, Центра прорывных исследований и встреча с представителями Общественной палаты Самарской области и администрации губернатора в коворкинг-центре Futuroom.
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