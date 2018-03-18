Музей Победы проведет школьников по «Дороге на Берлин»

Во время квеста-мюзикла дети разучат песни и танцы стран Восточной Европы, поиграют, а в финале получат медали.

Освобождать страны Восточной Европы от фашистских захватчиков предстоит участникам новой программы «Дорога на Берлин», которая пройдет с 24 марта по 1 апреля в рамках очередных «Боевых каникул» в Музее Победы. Ребят также познакомят с культурными традициями и народным творчеством наших западных соседей.

Во время квеста-мюзикла «Дорога на Берлин» дети разучат песни и танцы стран Восточной Европы, поиграют, а в финале получат медали.

«Квесты «Боевых каникул» меняются раз в месяц и больше не повторяются. В этом году цикл состоит из девяти уникальных квестов, за каждый можно получить медаль, — рассказала методист сектора музейной педагогики экскурсионного отдела Музея Победы Кристина Бакшутова. — В начале квеста каждый участник «вступает в ряды армии», получает пилотку и книжку красноармейца, в которую можно собирать медали. По итогам года, участники, собравшие все медали, получат призы».

После квеста дети смогут выпустить боевой листок, в котором опишут и проиллюстрируют свои впечатления о времени, проведенном в музее.