Югорский рыбный фестиваль вошел в пятерку лучших по России

Югорский рыбный фестиваль вошел в топ-5 лучших кулинарных событий марта по версии аналитического агентства ТурСтат.

Как сообщает UgraNow, в десятку популярных гастрономических событий помимо югорского фестиваля вошли мероприятия из Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга, Светлогорска, Севастополя, Дагестана, Магадана, Советской Гавани Хабаровского края и Томской области

Отметим, что «Югорский рыбный фестиваль» пройдет в Ханты-Мансийске с 22 по 25 марта в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо». Гостям представят широкий ассортимент готовой и охлажденной, копченой, деликатесной рыбы, морепродуктов и икры, мясной и колбасной продукции.