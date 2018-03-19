Концерт Елены Темниковой состоялся на площади Минина и Пожарского

Популярная российская певица Елена Темникова выступила с концертом на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде в день выборов президента РФ, 18 марта. Билет на мероприятие нижегородцы могли получить на избирательных участках.

Как сообщают пользователи соцсетей, певице удалось «зажечь» зрителей несмотря на морозную погоду. Темникова исполнила для нижегородской публики как совсем новые, так и уже полюбившиеся композиции.

«Давно хотела сходить на концерт Елены Темниковой, и вот представился случай!» — написала в Instagram _viktoriaknyazeva.

«Согрела в -16!» — восторженно поделилась anna_mask.

Певица приехала в Нижний Новгороде вместе со своим мужем Дмитрием и остановилась в пятизвездочном отеле Sheraton. Фото из гостиницы звезда опубликовала на странице в соцсети.

Напомним, Глеб Никитин с семьей приняли участие во флешмобе «Голосовач».

Фото: instagram.com