Утиная охота

История запутавшегося в жизни и в себе разочаровавшегося интеллигента превращена в рассказ о современном «мажористом» негодяе, живущем с легкостью и изяществом, лишь изредка впадая в «саморефлексию». И никакой жалости. Ни к кому.