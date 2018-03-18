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Утиная охота
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Утиная охота 

Ревизор.ru 17 часов назад
Фото: Ревизор.ru
История запутавшегося в жизни и в себе разочаровавшегося интеллигента превращена в рассказ о современном «мажористом» негодяе, живущем с легкостью и изяществом, лишь изредка впадая в «саморефлексию». И никакой жалости. Ни к кому.
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