Все решил бизнес

Честно говоря, давно я не ждала вручения VI премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) с таким трепетом, как сейчас. Было очень интересно, что же отметят профессионалы как реально успешные проекты с точки зрения бизнеса.

О том, какая борьба развернулась между «Троцким», «Демоном революции» и «Хождением по мукам» осенью минувшего года, все, думаю, помнят. Жесткое соревнование между каналами очевидно уже и для неискушенных в закулисных событиях зрителей, однако вокруг этих «революционных» сериалов развернулась настоящая битва в сети. Разделившись на жарких поклонников и критиков того или иного проекта, блогеры «топтали» клавиатуру, доказывая друг другу достоинства понравившихся лент, их недостатки, выискивая исторические неточности, — словом, вели себя как красные и белые сто лет назад. Эмоции обуздать не удавалось, крик стоял страшный, но АПКиТ — история совершенно другая, безэмоциональная, тут вердикт выносят хладнокровные профи, члены Ассоциации продюсеров.

Из 25 номинаций (23 основных и два спецприза) нас, зрителей, интересовали, конечно, не все позиции, а самые из них «потребительские»: кто лучший, где и в чем. Суммарно всех положил на лопатки «Троцкий». Заявленный в 13 номинациях, телесериал взял в итоге девять наград (лучшая режиссура, операторская работа, монтаж, грим и визуальные эффекты, работа постановщика и звукорежиссера), а также номинации «Лучший актер» и «Лучшая актриса», доставшиеся исполнителям главных ролей Константину Хабенскому и Ольге Сутуловой. Такого успеха яркого, но спорного «Троцкого» ожидать как-то не приходилось, однако все перечисленное — факт. И если исходить из того, что профессионалам все же виднее, то «Троцкого» теперь с полным правом можно назвать и главным триумфатором минувшего телегода. Так и поставили точку в спорах. Профессионально…

Спецпризом был отмечен и один из самых необычных проектов года: за своего «Гоголя» награду «за успешный кинопрокат телесериала» получила кампания «ТВ 3». И это как раз было вполне ожидаемым.

Заранее просчитывалась и победа «Молодежки» на СТС. Она признана лучшим телесериалом в категории самых многосерийных (число серий 24+). Награда заслуженная: за свою уже не короткую жизнь «Молодежка» какимто удивительным образом еще не обросла мхом, не грешит повторами и умудряется держать планку.

Порадовал и выбор лучшего сценария. Честно говоря, для меня это больная тема, ведь иногда диву даешься, какую чушь умудряются снять лишь потому, что сценарий откровенно плох. Зачем по дурным сценариям снимать — другой вопрос, но рукоплещем Алексею Слаповскому — ведь это его перо принесло успех «Консультанту» ( НТВ ).