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Как голосуют в Славске
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Как голосуют в Славске 

Вести Калининград 15 часов назад
Фото: Вести Калининград
В Славске выборы проходят в буквальном смысле в праздничной обстановке. Под песни и танцы русской народной Барыни.
С ветерком на мотоблоке Ксюшу и Ульяну родители везут по деревне и с рук на руки передают бабушке Наде. Надежда Владимировна с внучками отправляется на выборы.
Надежда Дудина, житель Приозерья:
— Одна будет паспорт подавать, другая бюллетень в урну бросать!
А на избирательном участке в местном клубе их встречают песнями.
Поёт народный ансамбль «Барыня». Коллективу более 30 лет, все эти годы они верны традиции ездить с концертами по избирательным участкам, а в советские годы колесили с агитбригадами по полям.
Наталья Соколова:
— Вот сегодня у нас такое впечатление, что мы живём в Советском Союзе! Все какие-то такие весёлые приходят!
Сейчас Барыня даже приловчилась к новым технологиям, поют под музыкальную фонограмму, которую аккомпаниатор ставит с помощью гаджета. В Приозерье сегодня уже третий концерт, но задора у бабушек не занимать. Зрители с неохотой отпускают народных любимиц, но у них впереди еще чёс по дальним селам.
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