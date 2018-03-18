Как голосуют в Славске

В Славске выборы проходят в буквальном смысле в праздничной обстановке. Под песни и танцы русской народной Барыни.

С ветерком на мотоблоке Ксюшу и Ульяну родители везут по деревне и с рук на руки передают бабушке Наде. Надежда Владимировна с внучками отправляется на выборы.

Надежда Дудина, житель Приозерья:

— Одна будет паспорт подавать, другая бюллетень в урну бросать!

А на избирательном участке в местном клубе их встречают песнями.

Поёт народный ансамбль «Барыня». Коллективу более 30 лет, все эти годы они верны традиции ездить с концертами по избирательным участкам, а в советские годы колесили с агитбригадами по полям.

— Вот сегодня у нас такое впечатление, что мы живём в Советском Союзе! Все какие-то такие весёлые приходят!

Сейчас Барыня даже приловчилась к новым технологиям, поют под музыкальную фонограмму, которую аккомпаниатор ставит с помощью гаджета. В Приозерье сегодня уже третий концерт, но задора у бабушек не занимать. Зрители с неохотой отпускают народных любимиц, но у них впереди еще чёс по дальним селам.