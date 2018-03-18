Сати Казанова спаслась от волгоградских морозов мыслями про Индию и Бора-Бора

Певица Сати Казанова , не испугавшаяся ни метели, ни вернувшийся в город зимы, завершила день голосования за президента и время песнями на черкесском и индийском языках.

Появившись на площади Павших Борцов в легком пальто и высоких светлых сапогах, певица сразу заявила: «И петь, и греться будем вместе. Я девушка непростая. Я с Кавказа». Бесстрашная певица, которую пригласили на концерт в честь годовщины присоединения Крыма, отказалась от своей красной шапки и решила согреться танцами на скользкой волгоградской сцене. Переключаясь с зажигательных мелодий на романтические песни, хрупкая девушка предлагала зрителям приплясывать в такт или обнимать своих соседей.

— Сегодня очень важный день для всей страны, — продолжила экс-солистка группы «Фабрика». — В России живет очень много национальностей. И сегодня я привезла вам песню на своем родном, черкесском, языке.

Интернациональное и не по-весеннему холодное выступление Сати Казанова продолжила мелодией, знакомой всем любителям индийского кино. Кажется, что от пропитанной солнцем «Джими, джими» окрепший к вечеру мороз сдал несколько позиций. После такого номера певица, вновь отказавшаяся от своей шапки, даже распахнула широкий воротник пальто.

Ради известной песни про Бора-Бора Сати Казанова решила найти волгоградского рэпера. И хотя ее новый коллега оказался не самым словоохотливым артистом, спонтанным дуэтом певица осталась довольна. Завершив свое получасовое выступление мини-фейерверком, артистка пожелала зрителям поскорее согреться.

— Я передам Ире Дубцовой, какие вы крутые. А теперь все по домам. Будем греться, — попрощалась со зрителями Сати Казанова. — Хотя меня, если честно, уже не пугает волгоградская погода.