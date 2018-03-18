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Сати Казанова спаслась от волгоградских морозов мыслями про Индию и Бора-Бора
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Сати Казанова спаслась от волгоградских морозов мыслями про Индию и Бора-Бора 

v1.ru 12 часов назад
Фото: v1.ru
Певица Сати Казанова, не испугавшаяся ни метели, ни вернувшийся в город зимы, завершила день голосования за президента и время песнями на черкесском и индийском языках.
Появившись на площади Павших Борцов в легком пальто и высоких светлых сапогах, певица сразу заявила: «И петь, и греться будем вместе. Я девушка непростая. Я с Кавказа». Бесстрашная певица, которую пригласили на концерт в честь годовщины присоединения Крыма, отказалась от своей красной шапки и решила согреться танцами на скользкой волгоградской сцене. Переключаясь с зажигательных мелодий на романтические песни, хрупкая девушка предлагала зрителям приплясывать в такт или обнимать своих соседей.
— Сегодня очень важный день для всей страны, — продолжила экс-солистка группы «Фабрика». — В России живет очень много национальностей. И сегодня я привезла вам песню на своем родном, черкесском, языке.
Интернациональное и не по-весеннему холодное выступление Сати Казанова продолжила мелодией, знакомой всем любителям индийского кино. Кажется, что от пропитанной солнцем «Джими, джими» окрепший к вечеру мороз сдал несколько позиций. После такого номера певица, вновь отказавшаяся от своей шапки, даже распахнула широкий воротник пальто.
Ради известной песни про Бора-Бора Сати Казанова решила найти волгоградского рэпера. И хотя ее новый коллега оказался не самым словоохотливым артистом, спонтанным дуэтом певица осталась довольна. Завершив свое получасовое выступление мини-фейерверком, артистка пожелала зрителям поскорее согреться.
— Я передам Ире Дубцовой, какие вы крутые. А теперь все по домам. Будем греться, — попрощалась со зрителями Сати Казанова. — Хотя меня, если честно, уже не пугает волгоградская погода.
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