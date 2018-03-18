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Новосибирская певица дала 10 вредных советов начинающим рокерам
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Новосибирская певица дала 10 вредных советов начинающим рокерам 

ngs.ru 12 часов назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская певица Светлана Амельченко записала шуточный видеоролик, в котором раздает вредные советы начинающим музыкантам.
Видео под названием «10 вредных советов начинающему рок-музыканту» было загружено на YouTube-канал исполнительницы вчера. По словам Светланы, идею записать шуточный ролик ей подсказал один из подписчиков.
«С детства я мечтала о том, чтобы моим голосом заговорил какой-нибудь мультипликационный персонаж. И вот я решилась на своем втором разговорном YouTube-канале, шутки ради, заговорить «по-мультяшному». Я записала на пробу ролик, где прочитала произведение Хармса, а кто-то в комментах написал, что было бы здорово услышать в такой манере, какие-нибудь вредные советы. И тут все сложилось само собой. Мы быстро с мужем накидали 10 самых, на наш взгляд, смешных и актуальных «советов» и записали вот такое видео», — рассказала певица корреспонденту НГС в социальной сети «ВКонтакте».
Среди прочего Светлана голосом мультяшки советует начинающим музыкантам придумать слишком сложное название для своего коллектива, забыть про образование и обратить внимание не на музыку, а на рок-атрибутику.
Помимо записи разговорных видеороликов, Светлана занимается созданием кавер-версий популярных западных хитов. Среди прочего на её счету русская версия хита Адель Hello.
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