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Председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с кончиной Валерия Островского
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Председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с кончиной Валерия Островского 

Интересант 9 часов назад
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздно вечером в воскресенье выразил соболезнования в связи с кончиной петербургского политолога, преподавателя и журналиста, депутата петербургского парламента первого созыва Валерия Островского.
В обращении, в частности, говорится: «От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Валерия Петровича Островского.
Законодатель, публицист, ученый и общественный деятель — он внес огромный вклад в становление петербургского парламентаризма и отечественную политологию. Валерий Петрович принимал деятельное участие в разработке Устава Санкт-Петербурга — конституции нашего города. Его блестящая эрудиция, открытость, доброта и интеллигентность завоевали уважение и любовь его коллег и учеников.
До последних дней он преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете, сотрудничал с ведущими городскими изданиями.
Валерий Петрович Островский был настоящим патриотом России и родного Петербурга. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах».
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