Председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с кончиной Валерия Островского

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздно вечером в воскресенье выразил соболезнования в связи с кончиной петербургского политолога, преподавателя и журналиста, депутата петербургского парламента первого созыва Валерия Островского

В обращении, в частности, говорится: «От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Валерия Петровича Островского.

Законодатель, публицист, ученый и общественный деятель — он внес огромный вклад в становление петербургского парламентаризма и отечественную политологию. Валерий Петрович принимал деятельное участие в разработке Устава Санкт-Петербурга — конституции нашего города. Его блестящая эрудиция, открытость, доброта и интеллигентность завоевали уважение и любовь его коллег и учеников.

До последних дней он преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете, сотрудничал с ведущими городскими изданиями.

Валерий Петрович Островский был настоящим патриотом России и родного Петербурга. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах».