В Алтайском крае 24 педагога претендуют на звание «Учитель года Алтая-2018»

Очный этап регионального конкурса «Учитель года Алтая-2018» стартовал в Алтайском крае, торжественная церемония состоится 19 марта в АКИПКРО.

На почетное звание претендуют 24 педагога, 8 и них — учителя начальных классов, 4 преподают математику, 3 — русский язык и литературу, 3 — иностранные языки, по 1 — историю, информатику, биологию и физкультуру.

20 марта на базе гимназии №42 пройдут открытые уроки преподавателей, на следующий день учителя выполнят задания по темам «Учитель-мастер», «Учитель-воспитатель» и «Миссия учителя». 23 марта станет известно имя учителя года, который представит регион на всероссийском конкурсе.