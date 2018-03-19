Ещё
В Алтайском крае 24 педагога претендуют на звание «Учитель года Алтая-2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Алтайском крае 24 педагога претендуют на звание «Учитель года Алтая-2018» 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Очный этап регионального конкурса «Учитель года Алтая-2018» стартовал в Алтайском крае, торжественная церемония состоится 19 марта в АКИПКРО.
На почетное звание претендуют 24 педагога, 8 и них — учителя начальных классов, 4 преподают математику, 3 — русский язык и литературу, 3 — иностранные языки, по 1 — историю, информатику, биологию и физкультуру.
20 марта на базе гимназии №42 пройдут открытые уроки преподавателей, на следующий день учителя выполнят задания по темам «Учитель-мастер», «Учитель-воспитатель» и «Миссия учителя». 23 марта станет известно имя учителя года, который представит регион на всероссийском конкурсе.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле проведут курс лекций по истории Алтайского края XVIII-XX веков В алтайских медучреждениях откроют комнаты здоровья для мужчин? «Престиж-2017»: Выбор сделан, победителей народной премии ждут награды
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской34
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны5
Самые дикие реалити-шоу со всего мира7
Россия против Голливуда: актрисы-"двойняшки"
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера2
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение