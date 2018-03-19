Национальная идея с президентским лицом: в Курганской области появится свой Путин

Отлить в бронзе национальную идею — такой целью задались курганский скульптор Ольга Красношеина и команда уральской мастерской «Дубровин». Концепция проекта родилась пару лет назад, примерно тогда же он обзавелся названием — «Служение отечеству», а теперь обретает внешние контуры. Правда, как именно будет выглядеть скульптурная композиция, пока что известно только самим создателям, и этот секрет они намерены хранить вплоть до открытия монумента.

Известно, что героем композиции «Служение отечеству» станет российский президент Владимир Путин , памятники которому уже есть в Женеве, деревне Агалатово в Ленинградской области, Москве.

— Это будет сюрприз. Мы специально не публиковали эскизный проект и не раскрываем подробностей. Могу сказать, что это будет очень масштабная, состоящая из многих элементов композиция, сопоставимая с размером личности нашего президента. Будет много символов, будет много философии, — рассказал порталу 45.ру директор литейной мастерской Иван Дубровин.

Иван также работает помощником депутата Александра Ильтякова , который заказал бронзовую копию президента для зауральского села

Пытаясь понять замысел авторов, россияне в сети гадают, как именно будет выглядеть памятник. Среди рассматриваемых всерьез вариантов чаще всего звучит версия о Владимире Путине с веслом и на галерах. Но преобладают, конечно, шутливые гипотезы.

— Так и вижу. 20-метровый Путин на фоне флага, стоя на Шойгу, православным крестом и булавой отгоняет от России звездно-полосатого демона, — пишет форумчанин под ником stas1981 с сайта Yaplakal.com.

Заказчиком монумента стал депутат Госдумы Александр Ильтяков, который родился в Курганской области. Именно на малой родине политика, в селе Частоозерье, и будет установлена скульптура. Депутат сам дал проекту название и заложил философию. Иван Дубровин является помощником Ильтякова и разделяет его политические взгляды.

Заказчик памятника Александр Ильтяков является и одним из авторов идеи

— С одной стороны, мы отдаем уважение делам Владимира Путина. Именно он помогает стране оставаться неделимой, сохранять границы и возвращать прежние территории. С другой стороны, мы не хотим, чтобы скульптуру воспринимали как памятник конкретному лицу. Это памятник людям, которые преданно служат своему отечеству, — считает Дубровин.

Автором проекта и человеком, который занимался непосредственно лепкой, является Ольга Красношеина, уже подарившая Зауралью памятники основателю Кургана Тимофею Невежину , дважды герою соцтруда агроному Терентию Мальцеву и преподобному Далмату.

Самая известная работа Ольги Красношеиной — памятник основателю Кургана Тимофею Невежину

Любой творец, прежде чем приступить к изображению объекта, должен прочувствовать его и даже полюбить. Искусственно вызывать симпатию и чувство патетики в себе, работая над «Служением отечеству», Ольге не пришлось.

— Я восхищаюсь внутренними качествами президента: стойкостью, внутренним стержнем, выдержкой, достоинством. Это очень ответственная работа, поэтому я приложила все усилия, чтобы сделать ее достойно. Также, работая над проектом, я думала и о глобальном пути страны и ее лидера в цивилизационном развитии, — рассказала порталу 45.ру Ольга.

Тот факт, что пришлось изображать человека при жизни, Ольгу Красношеину не смутил.

— Обучение в Академии художества построено на изображении людей с натуры. Лепить, рисовать здравствующих людей — это естественный процесс в искусстве, — считает скульптор.

На финальном этапе монумент будет отлит в Екатеринбурге из бронзы и установлен в центре Частоозерья. В этом селе уже есть скульптура Петра и Февронии, памятники Сергею Есенину Александру Невскому и трактору Т4, установленные по заказу Александра Ильтякова.

Скульптура Петра и Февронии, отлитая уральской мастерской, украшает село Частоозерье с прошлого лета

— Также на сельской площади, возле администрации, стоит скульптура «Россия» по макету Николая Лаврецкого (российский скульптор, живший в 19-20 веках, — прим. ред.). Ее величина — семь с половиной метров. «Служение отечеству» встанет неподалеку и будет концептуально перекликаться с «Россией», создавать с ней единое тематическое пространство, — отметил Иван Дубровин.

Установить монумент авторы планируют в конце марта, когда на улицах станет теплее.