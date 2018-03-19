В Рыбинске пропал 9-летний мальчик

Коля СМыслов ушел их дома в районе Северный поселок днем в воскресенье, 18 марта, около 13 часов. С тех пор его местонахождение неизвестно. Родители мальчика обратились за помощью к волонтерам ЯрСпас.

Приметы: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, карие глаза, на левой брови мальчика есть шрам. Он был одет в темно-синюю куртку в голубой и салатовый горох, яркую синюю шапку, темно-синие утепленные брюки и черные сапоги.

С собой у ребенка темно-синий рюкзак с рисунком пирата и спортивный мешок с рисунком мотоциклиста.

Сейчас волонтеры собирают информацию для выезда.

Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба звонить по телефонам: 02, 102 (с сотового) — полиция, 8 910 964 08 38 — ЯрСпас.