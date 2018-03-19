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Чешские и польские мультфильмы покажут на фестивале в Центре документального кино в Москве
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Чешские и польские мультфильмы покажут на фестивале в Центре документального кино в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Короткометражные мультфильмы режиссеров из Чехии, Польши, Венгрии и Словакии покажут в Москве на фестивале анимации «А4» 28 марта. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В Центре документального кино 28 марта пройдет IV фестиваль анимации вышеградской четверки «А4». На нем представят 11 короткометражек, созданных режиссерами из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии", — говорится в сообщении.
Откроет фестиваль мультфильм чешского режиссера Алжбета Гебелова «История привидения». В программу также вошли работы Мириам Обршликовой, Вероники Захаровой, Барборы Барковой, Лукаша Фигеля, Марека Ясаня, Паулины Зюлковска, Марты Магнуска, Юдит Вундер, Миклоша Фелвидеки и Анны— Каталины Ловрити. Сюжеты короткометражек разнообразны: от приключенческих картин до философских зарисовок.
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