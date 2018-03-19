5 вечеров в Екатеринбурге: когда посмотреть «Каннских львов» и где спеть с The Rasmus

Президента выбрали, теперь можно и выдохнуть. На этой неделе весна забыла, что она весна, но мы призываем вас не отчаиваться. Скоро эти бесконечные метели закончатся, дороги высохнут, можно будет наконец-то снять шапки. А пока — предлагаем после работы передвигаться перебежками от одного теплого помещения до другого.

На этой неделе запланированы концерты, фестивали, новые выставки. Обо всём подробнее рассказываем в нашем обзоре событий.

Понедельник, 19 марта Подпеваем The Rasmus

В Екатеринбург приедут с концертом всемирно известные финны The Rasmus. География их масштабного российского тура поражает — музыканты проедут через всю страну, от Владивостока до Калининграда. На сцене музыканты представят песни из нового альбома, первого после пятилетнего молчания группы. Диск Dark Matters вышел в сентябре. Но не обойдётся на концерте и без вечных хитов группы.

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 19 марта в 19:00 Сколько стоит: 2700–5500 рублей

Вторник, 20 марта Смотрим спектакль «Библионочь»

Уникальный «возрастной» театр «Новый старт» проведёт «Библионочь» в библиотеке Белинского. Творческая театральная студия для людей пожилого возраста покажет несколько новелл «Беда от нежного сердца» Ф. Соллогуба, «Свои люди, сочтемся» Н. Островского, «Юбилей» и «Предложение» А. Чехова, «В вагоне» и «Бабья доля» Н. Тэффи. «Арт-прочтение» библиотечных книг вызвало невероятный успех у всех зрителей, которым довелось его увидеть.

Где: библиотека Белинского (ул. Белинского, 15) Когда: 20 марта в 18:00 Сколько стоит: вход свободный

Слушаем лекцию про малахит и яшму

В среду в музее ИЗО пройдёт лекция «Малахиты и яшмы Британской короны». В XIX веке князья из Российской империи постоянно отправляли каменные подарки на Британские острова. Дополнением императорских подарков в коллекции британской короны стали собственные приобретения монархов на русских стендах Всемирных выставок 1851 и 1862 годов и в магазинах петербургской фирмы «Фаберже». Обо всём этом расскажет кандидат искусствоведения Людмила Будрина.

Где: музей ИЗО (ул. Воеводина, 5) Когда: 20 марта в 18:30 Сколько стоит: 100–250 рублей

Среда, 21 марта Смотрим фильм про 6-летних хулиганок

Если вы ещё не посмотрели фильм «Проект „Флорида“», который идёт в кинотеатрах в этом месяце, то самое время поспешить — говорят, он стоит того! Это история шестилетней девочки Муни и ее матери Хэйли. Они живут в затрапезном мотеле «Волшебный замок», находящемся недалеко от местного Диснейленда. Пока непутевая мамаша пытается свести концы с концами разными, зачастую незаконными, способами, девочка целыми днями предоставлена самой себе. Вместе с соседскими детьми Муни болтается по окрестностям без присмотра и определенной цели, хулиганя и грубя окружающим. Однако менеджер мотеля терпеливо и с симпатией относится к своим постояльцам.

Где: в кинотеатрах города Когда: с 8 марта Сколько стоит: от 150 рублей

Четверг, 22 марта Поём с экстравагантной Линдой

Экстравагантная Линда приедет в Екатеринбург в этот четверг. Линда на сцене уже 20 лет, но каждый год собирает аншлаги в разных городах. Зрители, которые бывают на её концертах, отмечают безумную энергетику певицы и её необычные сценические перфомансы.

Где: «Максимилианс» (ул. Куйбышева, 44д) Когда: 22 марта в 20:00 Сколько стоит: 1000–2300 рублей

Пятница, 23 марта Восхищаемся лучшими рекламными роликами

С 23 по 25 марта в Ельцин-центре пройдет фестиваль «Каннские львы в Екатеринбурге». Зрители увидят полуторачасовую программу роликов-победителей 64-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы». Это самая престижная в мире награда в рекламной индустрии. 23 марта пройдет вечеринка по случаю открытия «Каннских львов в Екатеринбурге», а 24 и 25 марта в кино-конференц-зале можно будет посмотреть сами ролики.

Где: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 23–25 марта Сколько стоит: открытие — 1000–4000 рублей, программа 400 рублей

Больше интересных событий вы найдёте в нашей рубрике «Афиша» и в календаре гастролей на март.