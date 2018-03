Афиша 74.ru: смотрим кинопремьеры, отжигаем на The Rasmus и Serebro и болеем за «Трактор»

С началом новой трудовой недели! Она богата на кинопремьеры — их восемь. Для любителей музыкального творчества состоятся концерты The Rasmus, Serebro и Сергея Пенкина , а хоккейные болельщики смогут посетить игры «Трактора». Чем ещё занять себя в будни — в обзоре 74.ru.

Понедельник, 19 марта

Для любителей экстравагантности: концерт Сергея Пенкина (12+)

Концерты Сергея Пенкина всегда яркие и зрелищные, подобные магическим мистериям, оформлены с особым изяществом и вкусом. Его голос диапазоном в четыре октавы занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Западные шлягеры, шедевры мировой классики в современных аранжировках, поп-композиции и многое другое — всё это можно услышать в исполнении артиста.

Где: театр оперы и балета им. Глинки, пл. Ярославского, 1;когда: 19:00;стоимость: 1800–3900 рублей.

Вторник, 20 марта

Для любителей хоккея: матч «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» (0+)

Хоккеисты «Трактора» встретятся на домашней площадке с уфимским «Салаватом Юлаевым». Это будет третья встреча соперников в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Четвёртый матч соперников состоится в Челябинске 21 марта.

Где: ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38;когда: 19:00;стоимость: 550–1100 рублей.

Для любителей танцевального фольклора: ансамбль танца Игоря Моисеева (6+)

Igor Moiseyev Ballet — танцевальный бренд России, которому в этом году исполнилось 80 лет. Это первый в мире профессиональный хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией мирового танцевального фольклора. Его коронные номера — «Яблочко», городская кадриль, молдавский жок, украинский гопак и зажигательная тарантелла — уже давно стали визитными карточками коллектива, а яркие одноактные спектакли — «Ночь на Лысой горе», «Испанская баллада» или «На катке» — с восторгом принимают зрители всех стран и континентов.

Где: Театр оперы и балета им. Глинки, пл. Ярославского, 1;когда: 19:00;стоимость: 1600–3900 рублей.

Среда, 21 марта

Для любителей поп-музыки: Serebro (18+)

Единственный на сегодня международный girls-band, третий год подряд признанный лучшим в стране — Serebro. За десять лет музыкальной карьеры успешный дэнс-проект выпустил три альбома. Композиции группы давно вышли за рамки привычного рынка СНГ и уверенно покорили не только европейские музыкальные чарты, но и азиатского слушателя. Десяток премий, номинаций и признание по всем миру. Миллионы просмотров, скачиваний и digital-продаж.

Где: ресторан «Максимилианс», ул. Труда, 183;когда: 20:00;стоимость: 1600–3600 рублей.

Для любителей песен и плясок: выступление ансамбля «Казачья воля» (6+)

На выступлении государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля» зрители окунутся в удивительный мир неподдельной донской казачьей культуры, услышат потрясающие своей красотой лирические казачьи песни и старинные романсы, увидят картинки казачьей жизни, воплощённые в зажигательных плясках и шуточных миниатюрах. «Казачья воля» — единственный творческий коллектив в России, награждённый за заслуги перед казачеством и выдающийся вклад в дело сохранения, развития и популяризации Донского казачьего фольклора.

Где: ДК Железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54;когда: 19:00;стоимость: 500–1500 рублей (в розничных кассах города предусмотрена скидка 50%).

Четверг, 22 марта

Для любителей фантастики: «Тихоокеанский рубеж — 2» (12+)

Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается. Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.

Где: в кинотеатрах города;когда: по расписанию;стоимость: зависит от времени сеанса.

Для любителей боевиков: «Тебя никогда здесь не было» (18+)

У сурового Джо непростая судьба. Он никого не боится, лишь вспышки воспоминаний заставляют его вздрагивать. Безжалостный герой-одиночка, идущий напролом ради спасения слабых. Для Нины, юной дочери сенатора, Джо — единственная надежда. И даже самые изощрённые и жестокие силы не должны помешать ему вызволить её из ада, в который она попала.

Где: в кинотеатрах города;когда: по расписанию;стоимость: зависит от времени сеанса.

Для киноманов: «Гонка века» (16+)

В 1968 году английский яхтсмен-любитель Дональд Кроухерст, заложив всё своё состояние, решил осуществить мечту всей жизни, совершив в одиночку рискованное кругосветное путешествие в рамках гонки за приз газеты Sunday Times . Вскоре после отплытия он понял, что это соревнование ему не выиграть, и задумал совершенно безумную авантюру.

Где: в кинотеатрах города;когда: по расписанию;стоимость: зависит от времени сеанса.

Для любителей ужасов: фильм «Незнакомцы: жестокие игры» (18+)

Американская семья отправляется в небольшое путешествие — навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни.

Где: в кинотеатрах города;когда: по расписанию;стоимость: зависит от времени сеанса.

Для любителей историй о безумной любви: «Полночное солнце» (16+)

Ночами 17-летняя Кэти сочиняет свои красивые песни под гитару, а днем вынуждена скрываться во мраке: её нежная кожа не выносит солнечного света. Но однажды в полночь она знакомится с Чарли, весёлым парнем с копной рыжих, как солнце, волос и очаровательной улыбкой. Внезапная и страстная любовь яркой вспышкой озаряет жизнь больной девушки. И теперь ради возлюбленного она готова сгореть в лучах света безумного чувства.

Где: в кинотеатрах города;когда: по расписанию;стоимость: зависит от времени сеанса.

Для всей семьи: «Кролик Питер» (6+)

Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

Где: в кинотеатрах города;когда: по расписанию;стоимость: зависит от времени сеанса.

Для любителей мультфильмов: «Дикие предки» (6+)

Каменный век и даже более поздние цивилизации — всё равно дикие предки, но как же они были похожи на нас. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стремился стать первым.

Где: в кинотеатрах города;когда: по расписанию;стоимость: зависит от времени сеанса.

Для любителей дикой природы: фильм «Земля: один потрясающий день» (6+)

Солнце восходит над Землёй, и множество живых существ начинают свой день, полный трогательных, увлекательных и опасных событий. Игуаны спасаются бегством от ядовитых змей, очаровательные панды лакомятся побегами бамбука, жирафы сражаются за сердце «прекрасной дамы». Жизнь в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне разворачивается по законам остросюжетного боевика, сентиментальной мелодрамы или головокружительного триллера. Никогда прежде чудеса не были так близко.

Где: в кинотеатрах города;когда: по расписанию;стоимость: зависит от времени сеанса.

Пятница, 23 марта

Для любителей рока: концерт The Rasmus (12+)

Всемирно известная рок-группа The Rasmus колесит по 22 городам нашей страны с самым масштабным российским туром в своей истории. Впервые за пять лет молчания коллектив заявил о выходе нового альбома Dark Matters, который выйдет в свет 22 сентября.

Группа The Rasmus сформировалась в 1994 году в Хельсинки. Мировую известность они завоевали со своим альбомом Dead Letters 2003 года и синглом In the Shadows, вошедшим в топы музыкальных чартов нескольких стран. По всему миру продано более 3,5 миллиона альбомов, группа получила восемь золотых и пять платиновых наград. На данный момент The Rasmus выпустили 8 студийных альбомов, 2 сборника и 24 сингла.

Где: Театр оперы и балета им. Глинки, пл. Ярославского, 1;когда: 19:00;стоимость: 2100–5500 рублей.

Для любителей театральных комедий: «История любви» (18+)

Зажигательная комедия ошибок в постановке Дайнюса Казлаускаса. Французский театральный бестселлер, написанный автором пьесы «Ветер шумит в тополях» — настоящий хит в России. Это история случайной встречи на вокзале, превратившейся в поток страсти и страстей, полная искрометных шуток.

«История любви» — зеркало, отражающее трудности поколения тридцатилетних, разучившихся слышать собственное сердце и говорить друг с другом. История о той жизни, где разговоры на расстоянии, смайлики заменяют улыбки, а поцелуи всё чаще становятся виртуальными.

Где: ДК Железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54;когда: 19:00;стоимость: 1900–4200 рублей.