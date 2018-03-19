Ещё
На фестивале анимации в Москве покажут короткометражки из Польши, Чехии и Словакии
Далее:
Читайте также:
Ещё

На фестивале анимации в Москве покажут короткометражки из Польши, Чехии и Словакии 

РИАМО 3 часа назад
В Центре документального кино в Москве 28 марта пройдет IV фестиваль анимации вышеградской четверки «А4», где представят 11 короткометражек, созданных режиссерами из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Откроет фестиваль «История привидения» (Чехия, 2017) Алжбета Гебелова. Это история о призраке, который с помощью камеры расследует историю своей гибели. «Сара» (Чехия, 2017) Мириам Обршликовой расскажет о вражде людей и людей-птиц. Главный герой теряет крыло и готовится умереть в чужом городе, однако на помощь приходит его враг», — говорится в сообщении.
В «Блуждающем Бонди» (Чехия, 2017) Вероники Захаровой зрители увидят необычные образы, воплощающие философию даосизма, а фильм-метафора «Контраст» (Словакия, 2017) Барборы Барковой напомнит гостям фестиваля, как важно не только брать, но и отдавать взамен, сохраняя баланс во взаимоотношениях.
Также зрители посмотрят детективную историю «Руками быстрее» (Словакия, 2016) Лукаша Фигеля, картину о поиске вдохновения «Мяу» (Словакия, 2015) Марека Ясаня, зарисовку о взаимоотношениях матери и сына «О, мама» (Польша, 2017) Паулины Зюлковска и кино о странностях и несуразностях человеческого облика «Чужое тело» (Польша, 2016) Марты Магнуска.
Фильм «Связь» (Венгрия, 2016) Юдит Вундер расскажет о романе женщины с существом, похожим на огромного кота, который исчезает, оставляя героине трех котят. Историю объединившихся карманника и полицейского гости фестиваля узнают из работы Миклоша Фелвидеки «Горгона» (Венгрия, 2016). А в основу «Острова-вулкана» (Венгрия, 2016) Анны-Каталины Ловрити лег сюжет о тигрице, пытающейся избавиться от навязчивого внимания старого авторитарного тигра.
РИАМО: последние новости
Более 8 тыс жителей Власихи смогут проголосовать в отремонтированном Дворце культуры Посетителям фестиваля «Мос/Еда!» 17 марта прочтут бесплатные гастрономические лекции Воробьев присвоил почетные звания четырем работникам соцзащиты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской34
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны5
Самые дикие реалити-шоу со всего мира7
Россия против Голливуда: актрисы-"двойняшки"
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера2
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение