Сериал «Британия» продлили на второй сезон. И это здорово

Хорошие оценки зрителей, положительные отзывы критиков и друидское колдовство сделали свое дело: слава кельтским богам, теперь теперь мы узнаем, что будет дальше. Канал Sky Atlantic продлил «Британию» на второй сезон. Его съёмки начнутся уже этой весной, а возвращение в эфир запланировано на 2019 год.

Сериал, в котором причудливо замешались история и фэнтези, вышел зимой 2018 года и рассказывает о событиях, развернувшихся в 43 году нашей эры, когда на территории Британии высадились римские войска под командованием Авла Плавтия. Попав в сердце кельтских земель, имперские легионы столкнулись с их жителями и волей богов, почитаемых в этой местности.

Вот здесь мы рассказывали, почему этот проект достоин вашего внимания и за что полюбили его сами.

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