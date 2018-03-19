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Деми Ловато отпраздновала годовщину своей победы над алкоголизмом
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Деми Ловато отпраздновала годовщину своей победы над алкоголизмом 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
В эти выходные у Деми Ловато был особый повод праздновать — и отнюдь не только День святого Патрика: певица отметила шесть лет с момента своей победы над алкогольной зависимостью, в честь чего на своем концерте в Нью-Йорке произнесла полноценную речь.
«Шесть лет назад в этот день я пила водку из бутылки из-под Спрайта в 9 утра, а потом меня тошнило в машине» — так начала Деми свое обращение к фанатам. «Помню, как в тот момент я подумала: „Это больше не весело. Это больше не доставляет удовольствия. Я стала как мой отец“. Поэтому я посмотрела на свою жизнь и сказала самой себе: „Что-то нужно поменять. Я должна отказаться от алкоголя“ — и я это сделала».
«Я не устану благодарить вас, ребята, за ту поддержку, что вы оказывали мне все эти годы, за то, что вы прощали мне мои ошибки. Спасибо за то, что вы стали частью того, что спасло мне жизнь. Я люблю вас!», заключила певица со сцены, окончательно растрогав собравшихся на концерте фанатов. попкорнnews
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