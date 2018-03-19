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Сати Казанова: «До концерта в Волгограде никогда не пела живьем на таком морозе»
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Сати Казанова: «До концерта в Волгограде никогда не пела живьем на таком морозе» 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Певица Сати Казанова, выступившая на площади Павших Борцов, призналась, что впервые спела живьем на таком морозе.
— Я в Волгограде перед выходом на сцену, — начала свою историю в инстаграме экс-солистка группы «Фабрика». — По-моему, там три с половиной человека стоит. Самых сумасшедших, смелых и моржеватых. 40 минут живого выступления в -6 °С. У меня такого еще не было. Раньше, честно признаюсь, под фанерку в такую погоду. А сейчас решила: я же йога.
По словам певицы, не испугавшейся метели и холода, перед концертом она успела провести древнюю практику.
— Я провела в Волгограде ом-чантинг (Древняя групповая целительная техника — Прим. ред.). Прям полчаса назад закончили, — поделилась Сати Казанова. — Как говорится, йогиня везде найдет свой зал.
Сати Казанова стала главной звездой концерта, посвященного годовщине присоединения Крыма. Отказавшись от теплой шапки, певица решила согреться танцами и песнями о теплой Индии и Бора-Бора. В качестве бонуса для самых стойких зрителей экс-солистка группы «Фабрика» спела песню на родном, черкесском, языке.
v1.ru: последние новости
Волгоградский священник: "Сначала обед, а потом- выборы" Трое волонтеров, искавших пропавшую в Камышине девочку, провалились в шахту Сати Казанова спаслась от волгоградских морозов мыслями про Индию и Бора-Бора
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