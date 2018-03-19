На Магадане ищут место для павильона в форме золотого слитка и национальной деревни

Правительство Магаданской области предложило жителям найти идеальное место в Магадане и окрестностях города для строительства регионального визит-центра. Об этом сообщается на правительства региона.

Эту экспозицию Магаданской области представили на Выставке «Улица Дальнего Востока», показанную на III Восточном экономическом форуме.

В колымскую экспозицию входили основной павильон в форме золотого слитка, а также национальная деревня.

В экспозиции показали зону заповедника «Магаданский» в виде скалы с водоёмом и макетами животных, экобар «Золотая Колыма», интерактивную часть «Старательский фарт» и арт-объект «Золотое кайло».

Слева от павильона расположили зону заповедника «Магаданский» в форме скалы с водоемом и макетами животных в натуральную величину. Справа — экобар «Золотая Колыма», где каждый желающий мог попробовать чай из магаданских трав, квас, лимонад и сладости.

В интерактивную часть «Старательский фарт» входит декоративный тоннель с символикой колымских состязаний по промывке золота и арт-объект «Золотое кайло».

По мнению губернатора Магаданской области Владимира Печеного эти замечательные экспонаты займут достойное место в новой туристической достопримечательности, для которой нужны большая площадь, безопасность, охраняемая территория и транспортная доступность.

Предлагается прислать свои предложения по месту размещения данной экспозиции на электронную почту tickolyma@gmail.com с пометкой «визит-центр» или написать в раздел «Электронная приемная» сайта министерства культуры и туризма Магаданской области.