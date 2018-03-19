Пять вечеров: с мультфильмами, поэзией, фокусами и языческими идолами

Понедельник, 19 марта

Вебинар «Поколение „Инста“: зачем подростку новый айфон»

Родителям подростков 11–16 лет можно посетить полезное мероприятие, не выходя из дома. Жизненная ситуация: подросток просит айфон, истерит и шантажирует. Разумные доводы словно проходят мимо сознания. Родители злятся в ответ и недоумевают: откуда такие непомерные амбиции? Зачем им это всё? Непростая тема, затрагивающая серьезные вопросы.

Во время эфира семейный психолог разберёт: — откуда растут ноги у амбиций подростков, — что они на самом деле хотят получить, — что родители могут сделать, чтобы облегчить себе жизнь с подростком.

Где: онлайн-трансляция. Во сколько: 22:00–23:00. Цена: бесплатно.

Вторник, 20 марта

Выставка фотографий Фернанду Жорже «Мосты»

Фернанду Жорже родился в Лиссабоне в 1972 году. Он автор и участник фотографических выставок в Португалии и других странах. В 2010 году вместе с друзьями он основал ассоциацию AFCA, целью которой является развитие и популяризация современной фотографии. Работы Фернанду Жорже посвящены состоянию городских пространств: сохранению исторического наследия, динамике культурных и социальных перемен. Проект «Мосты» является оригинальным воплощением этой темы. Но, вместе с тем, его значение и содержание гораздо шире. Мосты соединяют речные берега, а фотография способствует объединению людей разных культур, разных взглядов, показывая, что такие связи могут быть не менее прочными, чем железобетонные конструкции. (6+)

Где: Русский музей фотографии, ул. Пискунова. д.9а. Во сколько: 17:00. Цена: на открытие вход бесплатный.

Среда, 21 марта

Всемирный день поэзии

21 марта по инициативе ЮНЕСКО отмечается Всемирный День Поэзии. История его масштабного празднования в России началась в 2016 году. В этот день ко всем 68 станциям метро культурной столицы, а также во все ВУЗы вышли волонтёры с яркими листовками, на которых были культовые тексты петербургских поэтов-современников, и подарили праздник 100 000 горожан. Фестиваль не имеет аналогов в России и мире. В 2018 году фестиваль объединил 9 стран, 54 города и собрал более 3000 заявок! В звёздное жюри 2018 вошли Светлана Сурганова , Михаил Драу, Сергей Калугин , Екатерина Гопенко и многие другие. От Нижнего Новгорода было подано 54 заявки! 10 лауреатов по городу, из которых 3 автора вошли в «Золотую сотню» фестиваля. На Гала-концерте, посвящённом Всемирному Дню Поэзии, вы сможете пообщаться с интереснейшими людьми Нижнего Новгорода, познакомиться с современной поэзией и просто хорошо провести время! (16+)

Где: Дк «Полиграф», Ул. Варварская, Д.32. Во Сколько: 19:00.

Цена: Вход Свободный.

Вечер магии

Ещё одно интереснейшее мероприятие пройдёт вечером в среду: в одном зале соберутся 11 лучших нижегородских фокусников и подарят зрителям настоящий праздник волшебства! Такую феерию нельзя пропустить! (16+)

Где: SoundHall, ул. Рокоссовского, д.15Б. Во сколько: 19:30.

Цена: вход свободный.

Показ мультфильмов и встреча с Дмитрием Геллером

Интереснейшая встреча для любителей и ценителей современной анимации! Откуда берутся идеи для мультфильмов, как сюжет трансформируется в историю, какова роль звука и музыки? Какие технические новшества и эксперименты есть сегодня в анимации? В чём разница между европейской, российской и китайской мультиндустрией? Художник и режиссёр Дмитрий Геллер, обладатель многочисленных международных призов, выпускник Высших режиссерских курсов, ответит на эти вопросы и покажет свои мультфильмы. (16+)

Где: Арсенал, Кремль 6; левое крыло, 2 этаж, киноконцертный зал. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Четверг, 22 марта

Лекция–концерт «А не спеть ли мне песню о любви?»

Лекция–концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Свети-Цвет». Вас ждут: — оттенки нежных чувств в русской традиционной поэзии; — нижегородские крестьянские песни с любовными переживаниями: от девичьей лирики до жестокого романса; — путешествие в мир изысканных метафор; — выяснение, кто главнее — мелодия или текст; — поиск второго дна знакомых песен; — и многое другое.

Предлагаем насладиться звучанием и всерьёз задуматься о содержании. (6+)

Где: Арсенал, Кремль 6; левое крыло, 2 этаж, киноконцертный зал. Во сколько: 18:30.

Цена: вход свободный.

АкадемиУМ. Лекция «Современное славянское язычество: опыт интерактивной презентации»

Вы думаете, в XXI веке язычников уже не осталось? А идолы и всемогущие боги стали лишь идеей для очередных американских комиксов вроде «Тора»? Вы сильно ошибаетесь. Более того, у нас в России существуют свои современные русские язычники, с «Капищем» и «Купальскими кострами». Хотите увидеть, как выглядят настоящие «места силы» XXI века? Со спикером Романом Шиженским есть возможность погрузиться в интерактивный мир русского язычества и буквально «пощупать» современных идолов. Он откроет вам то, что было скрыто от любопытных глаз! (16+)

Где: Парк Науки ННГУ, «Лобачевский Lab», ул. Ульянова, 10Б. Во сколько: 19:00–21.00. Цена: бесплатно, необходима регистрация.

Пятница, 23 марта

Камерному хору «Нижний Новгород» — 45!

Настоящий праздник подарит нижегородцам-любителям вокального искусства в честь своего 45-летия единственный в своём роде городской коллектив — камерный хор «Нижний Новгород». Публика услышит разнообразную программу, во многом диктуемую пристрастиями ведущих дирижеров хора — Бориса Мокеева, Анны Тинибековой, Ивана Стольникова. Одно из сочинений вечера — Магнификат Антонио Вивальди — вместе с хором представит оркестр «Солисты Нижнего Новгорода». (6+)

Где: старый актовый зал ННГУ, ул. Б. Покровская, д.37. Во сколько: 18:00. Цена: 300 руб.

Дни кино Португалии. «Зевс»

Историческая драма о незаурядной личности — Мануэле Тейшейра Гомеше, талантливом писателе и президенте Португалии, который бросил политику, чтобы отправиться в Северную Африку на грузовом судне «Зевс». Как литератор Гомеш — создавал полные эротизма тексты. Как политик — боролся с терроризмом. Подавил четыре крупных восстания, организованных военными и радикалами, но с кризисом в стране так и не справился и подал в отставку. Уплыл из Лиссабона первым же кораблем. Это было грузовое судно «Зевс». Единственный пассажир на борту, Гомеш отправился в Алжир, где провёл последние 15 лет своей жизни.

Это фильм, отдающий дань памяти действительно независимому и, что так редко случается, благородному и справедливому руководителю государства в великолепном исполнении Синди Филипе. «Зевс» — не просто биографическая драма, это — напоминание о том, что история Португалии в XX веке, омрачённая многолетним господством фашистов, могла бы сложиться совершенно иначе.

Фильм-обладатель 4-х наград на XXII-м фестивале «Пути португальского кино» (в том числе за лучшего актёра и лучшие костюмы) будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами. (16+)

Где: ЦК «Рекорд», ул. Пискунова, д.11. Во сколько: 18:30. Цена: вход свободный.