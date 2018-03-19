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На охрану фестиваля болельщиков потратят 34 миллиона рублей из бюджета Ростовской области
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На охрану фестиваля болельщиков потратят 34 миллиона рублей из бюджета Ростовской области 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу — 2018 в Ростове ищет подрядчика, который займется охраной фестиваля болельщиков на Театральной площади. Из областного бюджета на это собираются выделить 34 973 400 рублей.
Согласно документу, во время ЧМ-2018 охранники должны будут обеспечивать порядок на фестивале, охранять основные и эвакуационные выходы и периметр площадки, на которой он будет проводиться.
— Охранять фестиваль болельщиков нужно будет с 19 мая по 30 июля этого года, — сообщается в госзакупке.
А в начале марта компания «Спорт-Инжиниринг» на охрану «Ростов Арены» выделила 56 миллионов рублей.
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