На охрану фестиваля болельщиков потратят 34 миллиона рублей из бюджета Ростовской области

Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу — 2018 в Ростове ищет подрядчика, который займется охраной фестиваля болельщиков на Театральной площади. Из областного бюджета на это собираются выделить 34 973 400 рублей.

Согласно документу, во время ЧМ-2018 охранники должны будут обеспечивать порядок на фестивале, охранять основные и эвакуационные выходы и периметр площадки, на которой он будет проводиться.

— Охранять фестиваль болельщиков нужно будет с 19 мая по 30 июля этого года, — сообщается в госзакупке.

А в начале марта компания «Спорт-Инжиниринг» на охрану «Ростов Арены» выделила 56 миллионов рублей.