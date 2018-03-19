Утренник по творчеству Сергея Михалкова прошел в библиотеке Дома культуры Дружба в Вороновском

Фото: ДК «Дружба»

Детский утренник, посвященный творчеству писателя и поэта Сергея Михалкова , прошел 14 марта в библиотеке Дома культуры «Дружба» в поселении Вороновское.

"В ходе утренника «Веселый поезд стихов Сергея Михалкова» дети путешествовали по любимым произведениям замечательного поэта. Библиотекарь Татьяна Толкачева рассказала ребятам о творчестве писателя и познакомила их с его книгами" — сообщается на официальной странице Дома Культуры «Дружба» в социальной сети.

Ребята читали стихи, очень активно и оживленно отвечали на вопросы викторины.

Закончился утренник исполнением «Песенки друзей».