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Утренник по творчеству Сергея Михалкова прошел в библиотеке Дома культуры Дружба в Вороновском
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Утренник по творчеству Сергея Михалкова прошел в библиотеке Дома культуры Дружба в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: ДК «Дружба»
Детский утренник, посвященный творчеству писателя и поэта Сергея Михалкова, прошел 14 марта в библиотеке Дома культуры «Дружба» в поселении Вороновское.
"В ходе утренника «Веселый поезд стихов Сергея Михалкова» дети путешествовали по любимым произведениям замечательного поэта. Библиотекарь Татьяна Толкачева рассказала ребятам о творчестве писателя и познакомила их с его книгами" — сообщается на официальной странице Дома Культуры «Дружба» в социальной сети.
Ребята читали стихи, очень активно и оживленно отвечали на вопросы викторины.
Закончился утренник исполнением «Песенки друзей».
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