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«Меридиан» примет участие в Московском культурном форуме
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«Меридиан» примет участие в Московском культурном форуме 

Мои Черемушки 7 часов назад
Фото: Мои Черемушки
В Центральном выставочном зале «Манеж» 23 марта стартует Московский культурный форум 2018, который соберет деятелей культуры и искусства, руководителей профильных ведомств и всех, кто ценит искусство.
Как сообщается на сайте центра культуры и искусства «Меридиан», форум продлится три дня, и его программа состоит из двух частей — деловой и фестивально-образовательной. Во второй части форума смогут принять участие все желающие — гостей ждут дискуссии, круглые столы, лекции и разнообразные развлекательные мероприятия, а также театральные постановки в рамках проекта «Ночь театров».
Центр культуры и искусства «Меридиан» также примет участие в форуме — посетители мероприятия смогут ознакомиться с информацией о культурном центре на стенде организации, а также принять поучаствовать в мастер-классах и посмотреть концерт творческих коллективов культурного центра.
Форум будет открыт с 23 по 25 марта включительно, время работы — 10 до 22 часов. Вход свободный.
Фото: meridiancentre.ru
Мои Черемушки: последние новости
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