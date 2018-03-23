Около 800 мероприятий пройдут в рамках Московского культурного форума в «Манеже»

Порядка 800 различных мероприятий состоятся в рамках III Московского культурного форума в Центральном выставочном зале «Манеж», сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский

«Московский культурный форум в третий раз проходит в «Манеже». Мы ожидаем десятки тысяч москвичей. Московскому культурному форуму принадлежит абсолютный рекорд посещаемости «Манежа» — 24 тысячи человек за день. Около 10 тысяч культурных адресов в Москве, и сегодня здесь мы представляем около 500 учреждений культуры самых разных и на обоих этажах. По программе культурного форума предполагаем 800 мероприятий», — сказал Кибовский.

Он добавил, что в рамках форума состоятся лектории и панельные дискуссии, а также мастер-классы, спектакли, концерты и другие мероприятия.

Московский культурный форум открылся в Центральном выставочном зале «Манеж» в пятницу, он продлится до 25 марта.