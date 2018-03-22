Программа Московского культурного форума-2018

Программа разделена на деловую часть, в которой примут участие специалисты в сфере культуры и искусства, а также фестивально-образовательную для москвичей и гостей столицы. Посетителям предоставляется возможность узнать о библиотеках и центрах культуры, которые находятся рядом с их домом, записаться в библиотеки, получить сведения о ремонте школ искусств в своём районе, увидеть театральные постановки, поучаствовать в панельных дискуссиях, услышать классическую музыку, встретиться с известными актёрами, телеведущими и журналистами. Фото: kudago.com В рамках программы Московского культурного форума будет представлено более 500 учреждений культуры, более 800 мероприятий, более 500 мастер-классов, более 40 творческих встреч.

23 марта в «Большом зале» с 12:00 до 12:50 будет идти спектакль-концерт Детского музыкального театра юного актёра — «Фантазии на тему Дунаевского », а также музыкальная программа песен И. Дунаевского.

Фото: wpolitics.ru С 14:30 до 15:30 в лектории №2 состоится совместная дискуссия пресс-службы и информации Департамента культуры города Москвы и The Art Newspaper Russia.

Фото: avdisk.ru 24 марта с 10:00 до 10:30 в лектории № 2 состоится презентация проекта «Люди должны быть разными» об инклюзивных проектах в музеях, и произойдёт обмен опытом по взаимодействию с особенными посетителями.

Фото: stroi.mos.ru С 12:00 до 13:00 в лектории №2 состоится презентация масштабной городской программы «Искусство детям», которая направлена на поддержку творческого образования в Москве и развитие школ искусств.

С 14:30 до 15:30 в «Большом» зале пройдёт концертная программа Джаз Квартета «Фонограф» с программой «Джазовые импровизации» под руководством Заслуженного артиста России Сергея Жилина

Для участников и гостей Московского культурного форума-2018 подготовлена специальная программа «Ночи театров», которую они могут посетить, не покидая Манежа. Фото: novayaopera.ru С 21:35 по 21:47 в зале «Большой» состоится оперное дефиле театра " Геликон-опера", с 22:00 до 00:00 в кинолектории пройдёт экспресс-курс по подготовке профессиональных артистов «Пройди пробы», с 23:00 до 23:30 в «Большом» зале покажут отрывки из спектакля, посвящённого юбилею Высоцкого «Беги, Алиса, беги», исполненные Московским театром на Таганке. С 23:30 до 00:30 в «Большом» зале «Центр Славы Полунина» и артисты труппы «Антикварный цирк» представят зрителям театрально-цирковой перфоманс " Вертинский . Ариетки", который посвящён творчеству Вертинского, яркой странице Серебряного века. Александр Вертинский. Фото: afisha.mosreg.ru С 00:40 до 01: 20 в «Большом» зале состоится «Импровизационный батл. Московский чемпионат 2018» — презентация актёрской импровизации, в которой поучаствуют 8 команд московских театров: Театр им. М. Н. Ермоловой, Театр Романа Виктюка , Театр на Малой Бронной, Мастерская Петра Фоменко , Театр Табакова, Театр «Эрмитаж», Театр «Сфера», Театр на Юго-Западе. Фото: импровизационныйбатл.рф С 02:35 до 03:05 в «Большом зале» представят программу «Deep cover», в рамках которой будут исполнены каверы известных песен.

Игорь Бутман. Фото: copycollect.com