Программа Московского культурного форума-2018 

Программа разделена на деловую часть, в которой примут участие специалисты в сфере культуры и искусства, а также фестивально-образовательную для москвичей и гостей столицы. Посетителям предоставляется возможность узнать о библиотеках и центрах культуры, которые находятся рядом с их домом, записаться в библиотеки, получить сведения о ремонте школ искусств в своём районе, увидеть театральные постановки, поучаствовать в панельных дискуссиях, услышать классическую музыку, встретиться с известными актёрами, телеведущими и журналистами. Фото: kudago.com В рамках программы Московского культурного форума будет представлено более 500 учреждений культуры, более 800 мероприятий, более 500 мастер-классов, более 40 творческих встреч.
23 марта в «Большом зале» с 12:00 до 12:50 будет идти спектакль-концерт Детского музыкального театра юного актёра — «Фантазии на тему Дунаевского », а также музыкальная программа песен И. Дунаевского.
Фото: wpolitics.ru С 14:30 до 15:30 в лектории №2 состоится совместная дискуссия пресс-службы и информации Департамента культуры города Москвы и The Art Newspaper Russia.
С 19:00 до 20:00 в зале «Большой» будет идти музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого», на котором Никита Высоцкий расскажет о днях, которые он провёл с его отцом, и прочтёт несколько его стихотворений. Также авторские произведения, посвящённые памяти Высоцкого, прочтёт актёр Александр Домогаров, сопровождаемый оркестром под управлением Тимура Ведерникова.
Фото: avdisk.ru 24 марта с 10:00 до 10:30 в лектории № 2 состоится презентация проекта «Люди должны быть разными» об инклюзивных проектах в музеях, и произойдёт обмен опытом по взаимодействию с особенными посетителями.
В «Большом» зале с 11:00 до 12:30 в формате интервью пройдёт встреча с театральными деятелями. Режиссёры, актёры, художественные руководители расскажут посетителям о себе и о театре. Во встрече примут участие режиссёр, художественный руководитель Московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, актёр и режиссёр Алексей Франдетти, актёр и режиссёр, художественный руководитель театра им. А. С. Пушкина Евгений Писарев, актриса Московского театра «Школа современной пьесы» Елена Санаева. Модератор встречи — критик и журналист Екатерина Кретова.
Фото: stroi.mos.ru С 12:00 до 13:00 в лектории №2 состоится презентация масштабной городской программы «Искусство детям», которая направлена на поддержку творческого образования в Москве и развитие школ искусств.
С 14:30 до 15:30 в «Большом» зале пройдёт концертная программа Джаз Квартета «Фонограф» с программой «Джазовые импровизации» под руководством Заслуженного артиста России Сергея Жилина.
Сергей Жилин. Фото: showbiz-life.ru С 15:30 до 16:30 в «Большом» зале состоится презентация документальной серии книг «Тайны и герои Века. Неизданные архивы Парижа». В мероприятии примут участие журналист Владимир Познер, французский общественный деятель Дмитрий де Кошко. Модератор встречи — историк, редактор книжной серии Анна Эспарса. Дмитрий де Кошко. Фото: russkiymir.ru С 15:30 до 16:30 в Лектории №2 состоится дискуссионная панель «SMM — успешные кейсы в сфере культуры», в которой примут участие фотограф Георгий Кардава, режиссёр Кира Альтман, амбассадор движения каллиграффити Pokras Lampas. Одновременно обсудят тему «Образовательные программы в сфере культуры», в которой будут участвовать спикеры Ирина Баканова, заместитель директора по научной работе ГМИИ им. А. С. Пушкина, Ирина Сосновская — арт-журналист и Екатерина Дементьева, старший научный сотрудник Образовательного отдела ММОМА, руководитель проектов "Яндекс. Издательство". Pokras Lampas. Фото: alexmedvedev.com С 16:45 до 17:45 в «Большом» зале пройдёт концертная программа в честь 90-летия Эльдара Рязанова «Необъятный Рязанов», в которой примут участие народная артистка РФ Лия Ахеджакова, Николай Лебедев, кинорежиссёр, лауреат Государственных премий РФ, Методие Бужор, лауреат международных конкурсов, Анна Бутурлина, лауреат международных конкурсов джазовых вокалистов, Екатерина Мельникова, солистка Московской Государственной Академической Филармонии, лауреат международных конкурсов. Эльдар Рязанов. Фото: xn—80aezclli6gta.su С 20:00 до 21:00 в «Большом» зале выступит «Хор Турецкого».
Для участников и гостей Московского культурного форума-2018 подготовлена специальная программа «Ночи театров», которую они могут посетить, не покидая Манежа. Фото: novayaopera.ru С 21:35 по 21:47 в зале «Большой» состоится оперное дефиле театра " Геликон-опера", с 22:00 до 00:00 в кинолектории пройдёт экспресс-курс по подготовке профессиональных артистов «Пройди пробы», с 23:00 до 23:30 в «Большом» зале покажут отрывки из спектакля, посвящённого юбилею Высоцкого «Беги, Алиса, беги», исполненные Московским театром на Таганке. С 23:30 до 00:30 в «Большом» зале «Центр Славы Полунина» и артисты труппы «Антикварный цирк» представят зрителям театрально-цирковой перфоманс "Вертинский. Ариетки", который посвящён творчеству Вертинского, яркой странице Серебряного века. Александр Вертинский. Фото: afisha.mosreg.ru С 00:40 до 01: 20 в «Большом» зале состоится «Импровизационный батл. Московский чемпионат 2018» — презентация актёрской импровизации, в которой поучаствуют 8 команд московских театров: Театр им. М. Н. Ермоловой, Театр Романа Виктюка, Театр на Малой Бронной, Мастерская Петра Фоменко, Театр Табакова, Театр «Эрмитаж», Театр «Сфера», Театр на Юго-Западе. Фото: импровизационныйбатл.рф С 02:35 до 03:05 в «Большом зале» представят программу «Deep cover», в рамках которой будут исполнены каверы известных песен.
25 марта с 13:30 до 14:30 в «Большом» зале пройдут «Зоо Чтения Московского зоопарка», в которых примут участие Павел Майков, актёр театра и кино, Пётр Налич, певец, Ксения Лаврова-Глинка, актриса МХТ им. Чехова, Илзе Лиепа, народная артистка России, Елена Ханга, телеведущая.
С 16:00 до 17:00 в «Большом» зале под руководством Влада Маленко состоится театрально-поэтическое представление «Центра драматургии и режиссуры» — «Площадь Революции» в честь 125-летия Владимира Маяковского. Фото: profi-news.ru С 17:20 до 18:00 в «Большом» зале пройдёт творческая встреча с Романом Карцевым, советским и российским артистом театра, кино и эстрады, Михаилом Жванецким, заслуженным артистом России. Роман Карцев. Фото: 7info.ru С 19:00 до 20:00 в «Большом » зале выступит Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр с участием Олега Аккуратова.
Игорь Бутман. Фото: copycollect.com