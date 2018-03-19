Клуб любителей авторской песни «Цапля» выступила в библиотеке

Клуб любителей авторской песни в библиотеке №214 имени Ю. А. Гагарина существует много лет, он давно завоевал признание жителей округи, на вечера приезжают москвичи и из других районов.

В минувшую субботу, 17 марта, в «Гагаринской гостиной» выступала «ЦАПЛЯ», точнее, — Центр авторской песни «Ля» из Тушино. Авторы-исполнители Юрий Ярыгин, Татьяна Северинова и поэт Марина Никулина подготовили для библиотеки специальную «космическую» программу «Поехали», названную по фразе Юрия Гагарина

Представляя участников, руководитель Центра Юрий Ярыгин рассказал, что он тоже имеет непосредственное отношение к космической теме. После полета в космос Юрия Гагарина мальчиков, родившихся в 1961 году, стали называть, как и его, в честь космонавта. Юрий исполнил свою «самую космическую» песню «Волшебный изумруд», затем «самую бардовскую».. Звучали лирические и шуточные стихи, «Акварельные песни», «Никогда не говори никогда», песни о полетах к звездам, о вечности, о весне и о любви. На западе Москвы артистов долго не отпускали, фотографировались с ними на фоне снимков, сделанных с борта МКС, приглашали на новые встречи. Творчество безгранично, как космос…