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«Это не фотошоп!»: пугающий и ошеломляющий мейкап канадской художницы
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«Это не фотошоп!»: пугающий и ошеломляющий мейкап канадской художницы 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Мы часто рассказываем вам об инстаграм-аккаунтах, которые, на наш взгляд, стоят быть увиденными. Так, например, на этой неделе мы делились с вами профилями борющейся с объективацией молодой девушки из Голландии и йогини, показывающей, как не нужно заниматься йогой. Сегодня же вашему вниманию представляется нечто уникальное, а именно огромный талант канадской девушки Мими Чой (Mimi Choi). Когда смотришь на ее фотографии, в голове возникает только один вопрос: как? Ниже мы подробнее объясним, чем именно зацепила нас Мими.
Для своих молодых лет девушка сильно преуспела в рисовании. Хотя рисованием это назвать сложно, звучит уж слишком по-детски. Это скорее настоящие шедевры сюрреалистической живописи, которые Мими изображает на своем лице. Смотрите сами.
Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)
12 Мар 2018 в 7:09 PDT  Мими — художница. Но рисует она в основном на своем теле.
Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)
4 Мар 2018 в 4:19 PST  Практически под каждой фотографией девушка отмечает, что никакого фотошопа на изображениях вы не увидите. Все это — исключительно косметика и краски. Благодаря своему таланту Мими создает потрясающе правдоподобные иллюзии.
Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)
1 Мар 2018 в 11:03 PST  Иногда реалистичность макияжа действительно повергает в шок. Изображения очень напоминают полотна сюрреалистов, причем в первую очередь на ум, конечно, приходит Сальвадор Дали.
Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)
16 Фев 2018 в 3:17 PST  У Мими много последователей, чего стоит только количество ее подписчиков в инстаграме (более 600 тысяч). У нее есть свои ученики, и часто она проводит мастер-классы по такому виду мейкапа.
Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)
21 Дек 2017 в 1:41 PST  Одним лицом художница не ограничивается. Иногда, конечно, ее творения выглядят жутковато. Но от этого они не теряют своей уникальности и необычности.
Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)
6 Ноя 2017 в 4:52 PST  Кажется, фантазия Мими не имеет границ. Девушка активно проявляет себя в социальных сетях, у нее есть свой сайт, и, думается нам, количество ее подписчиков будет только расти.
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