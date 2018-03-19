«Это не фотошоп!»: пугающий и ошеломляющий мейкап канадской художницы

Мы часто рассказываем вам об инстаграм-аккаунтах, которые, на наш взгляд, стоят быть увиденными. Так, например, на этой неделе мы делились с вами профилями борющейся с объективацией молодой девушки из Голландии и йогини, показывающей, как не нужно заниматься йогой. Сегодня же вашему вниманию представляется нечто уникальное, а именно огромный талант канадской девушки Мими Чой (Mimi Choi). Когда смотришь на ее фотографии, в голове возникает только один вопрос: как? Ниже мы подробнее объясним, чем именно зацепила нас Мими.

Для своих молодых лет девушка сильно преуспела в рисовании. Хотя рисованием это назвать сложно, звучит уж слишком по-детски. Это скорее настоящие шедевры сюрреалистической живописи, которые Мими изображает на своем лице. Смотрите сами.

Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)

12 Мар 2018 в 7:09 PDT Мими — художница. Но рисует она в основном на своем теле.

Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)

4 Мар 2018 в 4:19 PST Практически под каждой фотографией девушка отмечает, что никакого фотошопа на изображениях вы не увидите. Все это — исключительно косметика и краски. Благодаря своему таланту Мими создает потрясающе правдоподобные иллюзии.

Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)

1 Мар 2018 в 11:03 PST Иногда реалистичность макияжа действительно повергает в шок. Изображения очень напоминают полотна сюрреалистов, причем в первую очередь на ум, конечно, приходит Сальвадор Дали.

Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)

16 Фев 2018 в 3:17 PST У Мими много последователей, чего стоит только количество ее подписчиков в инстаграме (более 600 тысяч). У нее есть свои ученики, и часто она проводит мастер-классы по такому виду мейкапа.

Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)

21 Дек 2017 в 1:41 PST Одним лицом художница не ограничивается. Иногда, конечно, ее творения выглядят жутковато. Но от этого они не теряют своей уникальности и необычности.

Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)

6 Ноя 2017 в 4:52 PST Кажется, фантазия Мими не имеет границ. Девушка активно проявляет себя в социальных сетях, у нее есть свой сайт, и, думается нам, количество ее подписчиков будет только расти.