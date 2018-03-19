Стартовали продажи билетов на XII Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе»

УГЛИЧ, 19 марта 2019 г. Открыта онлайн регистрация XII фестиваль «Фотопарад в Угличе». В этом году он пройдет с 1 по 5 августа. Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.photofest-uglich.ru/uchastie/, здесь же можно оплатить участие во всех фестивальных мероприятиях.

XII фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» пройдет с 1 по 5 августа 2018 г. В программе фестиваля этого года — большое количество практических мастер-классов по уличной, репортажной, студийной фотографии, блиц-конкурсы, три фотосушки, большое портфолио-ревю, вечерние просмотры, фотовыставки, обширная книжная программа, дискуссии и просто дружеское и профессиональное общение.

Лекционная программа будет состоять из четырех направлений:

— Современная фотография. В рамках этого направления речь пойдет о современных направлениях в арт и документальной фотографии. Лейтмотивом направления «современная фотография», которое в этом году объединит арт и док, станет проблема «границ». Кто-то постоянно их стирает, объединяя жанры и стили в своём творчестве, кто-то наоборот четко расставляет и соблюдает, а кому-то вообще кажется, что современный мир «безграничен» во всех смыслах. Приглашённые мастера, среди которых будет иностранный фотограф с мировым именем, представят в этом году лекции и мастер-классы, ориентированные на участников разного уровня. Куратор направления — Екатерина Богачевская

— Фотожурналистика. В рамках этого направления будут затронуты самые важные вопросы, стоящие перед фотографом: как снимать и что потом с этим делать, как найти свою тему и как финансировать проект? Сколько и на чем зарабатывает фотограф? Как снимать для печатных и интернет изданий и как продать свою съемку? Что определяет хорошую историю? Как общаться с фоторедактором? Как сделать грамотный отбор фотографий и как выиграть конкурс? И как юридически защитить свои авторские и имущественные права. Куратор направления — Богдана Ващенко

— Школа фотографии — в это направление войдут практические мастер-классы как для начинающих, так и продвинутых фотолюбителей. В рамках этого направления про поддержке партнеров фестиваля: компании Olympus, Manfrotto, ProPhoto участники смогут узнать о основных принципах построения кадра, об особенностях выбора фотокамеры и объективов, технике съемки со студийным оборудованием и проч.

По традиции, в рамках фестиваля пройдет Портфолио-ревю. Впервые в этом году просмотру портфолио участников, как одиночных фотографий/отпечатков, так и серий/проектов, добавится фотокнижное направление. Участники фотокнижного порфтолио-ревю получат обратную связь от профессионалов отрасли о том, как лучше развивать свой проект, как его издавать и продвигать в России и за ее пределами.

Подробнее о мероприятиях XII фестиваля можно узнать на сайте: http://www.photofest-uglich.ru/programma/

Более подробная программа фестиваля будет объявлена на Фотофоруме 2018 — 12 августа.

Билеты уже сейчас можно приобрести на сайте фестиваля: http://www.photofest-uglich.ru/uchastie/

Для фотоклубов и фотошкол существуют скидки.