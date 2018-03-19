В Пакистане делают мультфильм про стекольщика

В последнее время Ближний Восток начал пробовать свои силы в серьезной анимации и получается это у него неплохо. Пример тому хотя бы «Билал», который в России, к сожалению, сняли с проката. А теперь Mano Studios находится в процессе создания нового мультфильма — «Стекольщик» (Glassworker). Учитывая, что источник вдохновения — студия Ghibli, должно быть, как минимум, красиво.

Сейчас готова уже половина мультфильма, деньги на создание которого собирают через Kickstarter. Если студия получит необходимые средства, то «Стекольщик» выйдет через несколько лет. А пока есть короткометражка — прелюдия, которая показывает, как красиво и трогательно будет выглядеть эта история.

Источник: Mano Animation Studios

«Стекольщик» расскажет историю о дружбе, любви и войне, о детстве и мечте, об отсутствии преград на пути к счастью. Винсент и Лиза дружили, пока были маленькими. Во время войны они разлучились и не виделись много лет. Но судьба снова сводит их вместе, а что из этого выйдет, мы узнаем, увы, нескоро, если вообще узнаем. Очень надеемся, что проект соберет достаточное количество средств и выйдет в мировой прокат.

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