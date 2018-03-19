Из крепостных в короли. Судьбы невольников, ставших знаменитыми на весь мир

В марте 1861 года Александр II отменил крепостное право. Миллионы крестьян получили вольную и смогли начать совсем другую жизнь, проявить способности и свои лучшие качества. Реформа дала мощный толчок и к развитию всей страны. Однако некоторые талантливые люди обрели свободу до официального освобождения. Кто же из подневольных вопреки всему выбился в люди, стал знаковой фигурой эпохи? Об этом вспоминает SPB.AIF.RU.

Имя Ореста Кипренского хорошо знакомо всем ещё со школы. Именно он стал автором наиболее известного прижизненного портрета Пушкина, который можно увидеть в большинстве учебников литературы. Кроме знаменитого изображения «солнца русской поэзии», Кипренский писал портреты Жуковского, Батюшкова, Оленина, Давыдова, Голицына и многих других военачальников, политиков, покровителей искусства. И с трудом верится, что художник, хорошо знакомый с русской аристократией, на самом деле родился крепостным.

Будущий знаменитый живописец, полотна которого в Италии принимали за работы Рембрандта, был незаконным сыном помещика Дьяконова. Впрочем, барин не забыл о ребёнке. Чтобы соблюсти необходимые формальности, в «отцы» мальчику он «назначил» крепостного Адама Швальбе, от которого тому досталось отчество. А фамилией своей выдающийся мастер обязан острову Кипр, родине древнегреческой богини любви Афродиты. Поэтому первое время она звучала как «Кипрейский».

Но главным подарком от помещика стала вольная, подписанная в 1788 году, когда Оресту было шесть лет. В том же году он был зачислен в Воспитательное училище при Петербургской Академии художеств. Так начался путь в искусство одного из самых известных русских портретистов. В марте 2017-го в деревне Нежново Кингисеппского района Ленинградской области был установлен памятник Кипренскому. Именно здесь он родился крепостным, но сумел подняться до вершин творчества.

Андрей Воронихин

В семье крепостного родился и будущий прославленный архитектор Андрей Воронихин. Граф Строганов, который долгое время был президентом Академии художеств, заметил талант крепостного и отправил учиться. Его наставниками были Баженов, Казаков. Не испытывал юноша и особых материальных проблем: он жил в Строгановском дворце, принадлежавшем самому вельможе и пользовался всеми благами. А в 1785 году граф и вовсе отпустил Воронихина на волю. Более того, он отправил ещё недавнего крепостного вместе со своим сыном в Швейцарию и Францию, изучать архитектуру, механику и математику.

Воронихин стал выдающимся зодчим, одним из основоположников русского ампира. За проект колоннады в Петергофе в 1800 году ему присвоили звание академика. По его авторским эскизам построены также Горный институт в Петербурге, здание Государственного казначейства, переделаны интерьеры дворцов в Гатчине и Павловске. Ну а главным творением Воронихина стал кафедральный Казанский собор, который строился 10 лет. Величественное как по масштабам, так и убранству сооружение может вмещать до пять тысяч человек. Сегодня это одна из жемчужин архитектуры не только Северной столицы, но и всей России.

Михаил Щепкин

Подневольным был и один из основоположников русской актёрской школы Михаил Щепкин. Свою первую роль он сыграл ещё во время учёбы в народном училище и в дальнейшем выступал на сцене крепостного театра, принадлежащего графу Волькенштейну. В 1805-м Щепкин впервые, опять же с разрешения графа, выходит на профессиональную сцену. Выдающийся артист, которому рукоплескали тысячи зрителей, был во всём зависим от своих хозяев.

В 24 года он задумал жениться. Его избранница была вольной, но так как Щепкин оставался крепостным, то, по законам того времени, и она автоматически становилась подневольной. К счастью, это не остановило девушку. В 1812 году они создали счастливую семью, где родилось четверо детей. Долгожданную свободу Щепкин обрёл только в 34 года. Помогли друзья и состоятельные покровители. Один из его больших поклонников, князь Репнин-Волконский, попросил организовать спектакль, чтобы по подписке выкупить крепостного Щепкина у графини Волькенштейн.

Знатная дама запросила за свою собственность немалую сумму, 10 тысяч рублей. Денег не хватало, и тогда недостающие средства добавил сам князь. Так в 1822 году великий актёр, наконец, получил вольную. Впоследствии он много работал в Москве в Малом театре. Образы, которые создал Щепкин, вошли в золотой фонд русской актерской школы. А его принципы работы над ролью, с глубоким проникновением, осмыслением характера персонажа, стали основой системы Станиславского, которой сегодня пользуется весь мир.

Братья Елисеевы

Немногие знают, что знаменитые короли торговой империи братья Елисеевы тоже были крепостными. Начиналось всё удивительно. Основатель династии Петр Елисеев был крепостным садовником у графа Шереметева. Однажды зимой, когда в имении собрались гости, Пётр подал на стол чудом выращенную свежую землянику. Все присутствующие поразились: за окном мороз под тридцать, а перед ними ароматные свежие ягоды! Граф тоже был так польщён и удивлён, что, видя общий восторг, заявил: «Проси, что хочешь!». «Подпишите вольную», — прошептал крепостной. Делать было нечего, и граф выдал необходимую бумагу, а впоследствии даже дал денег на открытие небольшой лавки. Так с вазочки земляники начала формироваться огромная торговая империя.

В 1857 году был учреждён Торговый дом «Братья Елисеевы» с капиталом, равным почти восьми миллионам рублей — по тем временам грандиозные деньги! Только в Петербурге у них было пять роскошных магазинов. Компания имела свой торговый флот, закупочные миссии во многих мировых портах. В 1874 году купцы первой гильдии Елисеевы высочайшим указом получили почётное право печатать на собственных товарных этикетках государственный герб, что служило высшим знаком качества. И хотя революция и внутренние конфликты впоследствии почти разорили семью, Елисеевские магазины и сегодня остаются мировым брендом.

Легендарная актриса была крепостной графов Шереметьевых. Её талант был таким, что уже в 16 лет она считалась примой театра. Обладала красивым сопрано, хорошо играла на арфе и клавесине, говорила на нескольких иностранных языках. Писала песни, которые исполняются и сегодня.

Летом 1787 года в новом, перестроенном здании театра в усадьбе Шереметьевых Кусково на её спектакле присутствовала Екатерина II. Императрица была под таким впечатлением от игры крепостной, что подарила ей алмазный перстень. Поклонником её таланта был и польский король Август Понятовский.

К сожалению, яркая актриса рано оставила сцену. В Петербурге, куда её забрал с собой граф, у актрисы обострился туберкулёз, пропал голос, и играть она больше не могла. В 1798 году граф выдал вольную Прасковье и всей её семье. А ещё через несколько лет обвенчался с бывшей крепостной. Однако судьба не подарила им счастья. Через три недели после родов сына Прасковья умерла. Ей было всего 34 года. В наши дни в честь Жемчуговой в столице названа улица, а романтическая любовь графа и крепостной стала сюжетом многих фильмов. И, хотя финал печален, жизнь Прасковьи, как и многих других крепостных, сумевших победить судьбу, волнует и сегодня.