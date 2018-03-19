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Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке
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Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке 

Вести.Ru 16 часов назад
Фото: Вести.Ru
Андрею Карпушеву сейчас шесть лет. У него холестеатома правого уха, правосторонняя микротия, атрезия и тугоухость 4 степени, а также парез лицевого нерва и врожденный порок сердца (дефект межжелудочковой перегородки). Мальчику тяжело говорить, у него перекошены губы, мимика и речь даются тяжело. Левый глаз не закрывается даже во сне.
ПОМОЧЬ АНДРЕЮ
Впервые о наличии холестеатомы (опухоли, которая в любой момент может начать поражать мозг Андрея) родители узнали в октябре прошлого года на консультации с американскими докторами Роберсон и Райниш в Астане. Но холестеатома давала о себе знать уже несколько лет, за ушком появлялось красное пятно, иногда с гнойником. Кроме того, Андрюша жаловался на щелчки в ухе.
Врачи из США предложили провести комбинированную операцию по удалению холестеатомы. Они поднимут правую ушную раковину и сделают пластику не из хряща, а из пористого полиэтилена. Во время операции будут устранены признаки пареза лицевого нерва — лагофтальм, опущение угла рта, ассиметрия лица. Операция будет сделана с минимальным количеством шрамов.
В России родителям предложили провести пластику ушной раковины в три этапа. Но сделать ее можно будет только, когда Андрею исполнился 10 лет. Это будут три сложнейшие операции, но они не справятся с задачей поднятия ушка на необходимый уровень, не устранят парез и не уберут опухоль.
Андрею могут помочь в клинике города Пало-Альто в США. На операцию необходимо собрать 5108379 рублей.
Помочь Андрею можно, отправив СМС на короткий номер 3434 с текстом: «ПОМОГАЮ_пробел_ (сумма помощи)». Пример: «ПОМОГАЮ 100» (обязательно подтвердите ответное SMS от оператора). Можно также воспользоваться сервисом "Сбербанк. Онлайн". В назначении платежа нужно указать «Благотворительное пожертвование для Андрея Карпушева». Также можно сделать перевод на странице ребенка.
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