Короли парковки. Соблазнительный тротуар

Читательница NN.RU Нина Афоньшина сделала целый репортаж из своего двора по адресу улица Усилова, 6.

Фотографию очередного «короля» сделал наш читатель Сергей Петров. Фотография сделана на улице Маршала Казакова, 5а.