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Короли парковки. Соблазнительный тротуар
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Короли парковки. Соблазнительный тротуар 

nn.ru 16 часов назад
Фото: nn.ru
Читательница NN.RU Нина Афоньшина сделала целый репортаж из своего двора по адресу улица Усилова, 6.
Фотографию очередного «короля» сделал наш читатель Сергей Петров. Фотография сделана на улице Маршала Казакова, 5а.
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