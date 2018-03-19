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Проект «По родному краю с любовь» собирает средства на помощь малообеспеченным семьям Удмуртии
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Проект «По родному краю с любовь» собирает средства на помощь малообеспеченным семьям Удмуртии 

ИА «Сусанин» 16 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут помочь многодетным и малообеспеченным семьям республики. Сбор средств организовали на краудфандинговой платформе «Boomstarter», рассказал председатель общинного центра еврейской культуры Марк Гольдин.
С 2011 года национально-культурные организации русских, евреев, удмуртов, татар, армян и азербайджанцев вкладывают свои деньги и оказывают помощь таким семьям. Как рассказывает инициатор проекта, на сегодняшний день в Удмуртии 36 тыс. детей воспитываются в малообеспеченных, многодетных и неполных семьях.
«Вот уже 7 лет каждый год мы едем в один из районов Удмуртии и передаём денежную помощь», — сообщают организаторы.
«Обычно в районы выезжаем в начале ноября встречаемся с активом, населением, везем артистов, даем концерты», — пояснил Марк Гольдин.
Всего на платформе планируется собрать 42 тыс. рублей. Деньги передадут 12 семьям.
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