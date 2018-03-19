В какой стране чашка кофе стоит дешевле всего

Компания Expert Market провела исследование среди 57 стран мира, чтобы выяснить, какая из них лучше всего подходит для начинающих стартаперов. Одним из факторов, по которым оценивались государства, была стоимость чашки кофе в местных заведениях. На основе этих данных издание Entrepreneur смогло составить рейтинг стран, где можно дешевле всего выпить кофе.

Меньше всего денег на кофе вы потратите в Болгарии, а больше всего — в Дании. Примечательно, что в список государств с самым дорогим кофе попало несколько скандинавских стран, а в список с самым дешевым — страны Средиземного моря и Балканских островов.

Стоит также отметить, что в изначальном исследовании цены были приведены в британских фунтах, а еще исследователи не указали, были ли учтены чаевые и другие факторы.

Страны, где чашка кофе стоит дешевле всего

1. Болгария — $1,31 2. Египет — $1,37 3-4. Португалия и Колумбия — $1,42 5. Марокко — $1,46 6. Индия — $1,51 7. Венгрия — $1,52 8-10. Италия, Хорватия и Словения — $1,65 Страны, где чашка кофе стоит дороже всего

1. Дания — $5,33 2. Исландия — $5,16 3. Катар — $4,97 4. Норвегия — $4,94 5. Швейцария — $4,81 6. Объединенные Арабские Эмираты — $4,41 7. Гонконг — $4,35 8. Швеция — $4,28 9-10. Китай и Финляндия — $4,11 Источник.

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