120 советских фильмов, которые надо посмотреть за свою жизнь

Мы решили собрать сотню главных советских фильмов, которые должен знать каждый, но сумели остановиться только тогда, когда их количество перевалило за 120. Мы прекратили пополнять список усилием воли. Мы оставили за бортом еще много интересного и выбрали только самое необходимое.

Большинство из них можно посмотреть на ivi бесплатно.

12 стульев (1971) (1971)

…А зори здесь тихие (1972)

Адъютант его превосходительства (1969)

Александр Невский (1938)

Алые паруса (1961)

Алые паруса

Андрей Рублев (1966)

Аты-баты, шли солдаты… (1976)

Баллада о солдате (1959)

Батальоны просят огня (1985)

Бег (1970)

Белое солнце пустыни (1969)

Белорусский вокзал (1970)

Белый Бим Черное ухо (1976)

Берегись автомобиля (1966)

Битва за Москву (1985)

Большая перемена

Большая перемена (1972)

Братья Карамазовы (1969)

Бриллиантовая рука (1968)

Броненосец «Потемкин» (1925)

Вам и не снилось… (1980)

В бой идут одни «старики» (1973)

Вдовы (1976)

Визит дамы (1989)

Война и мир (1965)

Восхождение (1976)

Восхождение

В поисках капитана Гранта (1985)

Гамлет (1964)

Гараж (1979)

Гостья из будущего (1984)

Гусарская баллада (1962)

Д’Артаньян и три мушкетера (1979)

Дайте жалобную книгу (1965)

Два капитана (1976)

Девчата (1961)

Джентльмены удачи (1971)

Джентльмены удачи

Девушка без адреса (1957)

Девять дней одного года (1961)

Дни Турбиных (1976)

Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (1964)

Доживем до понедельника (1968)

Женщины (1965)

Женя, Женечка и «Катюша» (1967)

Жестокий романс (1984)

Завтра была война (1987)

Звезда пленительного счастья (1975)

Звезда пленительного счастья

Здравствуйте, я ваша тетя! (1975)

Зеркало (1974)

Зигзаг удачи (1968)

Золотой теленок (1968)

Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Иван Грозный (1944)

Иваново детство (1962)

Идиот (1959)

Иди и смотри (1985)

Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)

Ирония судьбы, или С легким паром!

Ищите женщину (1982)

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)

Калина красная (1973)

Карнавальная ночь (1956)

Кин-дза-дза! (1986)

Король Лир (1970)

Летят журавли (1957)

Летучая мышь (1978)

Любовь и голуби (1984)

Максим Перепелица (1955)

Максим Перепелица

Маленькая Вера (1988)

Маленькие трагедии (1979)

Место встречи изменить нельзя (1979)

Мертвые души (1984)

Мещане (1971)

Мимино (1977)

Мио, мой Мио Mio min Mio, 1987

Москва-Кассиопея (1973)

Москва слезам не верит (1979)

Неоконченная пьеса для механического пианино (1976)

Неоконченная пьеса для механического пианино

Несколько дней из жизни И. И. Обломова (1979)

Обыкновенное чудо (1978)

Обыкновенный фашизм (1965)

Они сражались за Родину (1975)

Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)

Офицеры (1971)

Первоклассница (1948)

Пес Барбос и необычный кросс (1961)

Повесть о настоящем человеке (1948)

Покровские ворота (1982)

Покровские ворота

По семейным обстоятельствам (1979)

Председатель (1964)

Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные (1983)

Шерлок Холмс и доктор Ватсон (1981)

Приключения Электроника (1979)

Республика ШКИД (1966)

Самая обаятельная и привлекательная (1985)

Самогонщики (1962)

Свой среди чужих, чужой среди своих (1974)

Семнадцать мгновений весны (1973)

Семнадцать мгновений весны

Сибириада (1978)

Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)

Служебный роман (1977)

Собачье сердце (1988)

Соленый пес (1973)

Солярис (1972)

Сталкер (1979)

Старший сын (1975)

Старики-разбойники (1971)

Судьба человека (1959)

Судьба человека

Тени исчезают в полдень (1971)

Тени забытых предков (1964)

Тот самый Мюнхгаузен (1979)

Три тополя на Плющихе (1968)

Тихий Дон (1957) (1957)

Убить дракона (1988)

Холодное лето пятьдесят третьего (1987)

Хроника пикирующего бомбардировщика (1967)

Цвет граната (1968)

Человек-амфибия (1961)

Человек-амфибия

Человек с бульвара Капуцинов (1987)

Человек с киноаппаратом (1929)

Через тернии к звездам (1980)

Чучело (1983)

Формула любви (1984)

Экипаж (1979) (1980)