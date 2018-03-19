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Юные инспекторы движения провели мастер-класс по изготовлению фликеров
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Юные инспекторы движения провели мастер-класс по изготовлению фликеров 

АиФ Северо-запад 16 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Праздник для активных учеников первых классов под названием «Весёлая перемена» состоялся в Пскове 17 марта. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области, участниками состязаний стали первоклассники, которые учатся в псковских школах, более полутора десятков команд.
Параллельно с площадками для спортивных состязаний организаторами мероприятия были организованы мастер-классы, где можно было научиться чему-то новому и интересному, а также позаботиться о собственной безопасности на дороге. Помогли в этом участникам и гостям мероприятия сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы движения — учащиеся МБОУ «Многопрофильного правового лицея №8». Автоинспекторы совместно с ЮИДовцами провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов.
Ребятам предложили придумать и выразить в рисунке свою идею, а затем вырезать из специальной бумаги индивидуальный маячок безопасности. В руках детей обычные листы световозвращающей бумаги превратились в светящиеся в темноте сердечки, звездочки, ладошки. Для самых маленьких гостей праздника были заранее изготовлены трафареты в виде известных мультипликационных героев. Юные инпекторы движения напомнили также участникам мастер — класса, что пешеходы должны выходить из дома только при наличии световозвращающих элементов, чтобы быть заметными для водителей транспортных средств.
Довольные ребята прикрепили готовые изделия к своим головным уборам и верхней одежде. Каждый из них ушёл со своим, особенным, не похожим на другие, световозвращателем. Для детей «светлячок», созданный собственными руками, наверняка станет более значимым, чем тот, который приобретён в магазине.
Благодаря этому мероприятию дети станут более яркими и заметными на дороге в темное время суток.
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